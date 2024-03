Una mayor escolarización está relacionada con un envejecimiento más lento y una mayor longevidad

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los participantes en el Estudio del Corazón de Framingham que lograron niveles más altos de educación tendieron a envejecer más lentamente y vivieron vidas más largas en comparación con aquellos que no lograron una movilidad educativa ascendente, según un nuevo estudio de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia y el Centro para personas mayores Robert N. Butler Columbia (Estados Unidos).

La movilidad educativa ascendente se asoció significativamente con un ritmo más lento de envejecimiento y un menor riesgo de muerte, según publican en línea en la revista 'JAMA Network Open'.

El Estudio del Corazón de Framingham es un estudio observacional en curso que se inició por primera vez en 1948 y que actualmente abarca tres generaciones. El análisis de Columbia es el primero que relaciona la movilidad educativa con el ritmo del envejecimiento biológico y la mortalidad.

Para medir el ritmo del envejecimiento, los investigadores aplicaron un algoritmo conocido como reloj epigenético DunedinPACE a los datos genómicos recopilados por el Framingham Heart Study. Los últimos hallazgos mostraron que, según el criterio del reloj epigenético DunedinPACE, dos años de escolarización adicional se traducían en un ritmo de envejecimiento entre un dos y un tres por ciento más lento. Esta desaceleración en el ritmo de envejecimiento corresponde a una reducción de aproximadamente el 10 por ciento en el riesgo de mortalidad en el Framingham Heart Study, según investigaciones previas.

DunedinPACE fue desarrollado por investigadores y colegas de Columbia y se informó en enero de 2022. Basado en un análisis de etiquetas químicas en el ADN contenido en los glóbulos blancos, o marcas de metilación del ADN, DunedinPACE lleva el nombre de la cohorte de nacimiento del Estudio Dunedin utilizada para desarrollarlo.

DunedinPACE (Pace of Aging Computed from the Epigenome) se mide a partir de un análisis de sangre y funciona como un velocímetro para el proceso de envejecimiento, midiendo qué tan rápido o lento cambia el cuerpo de una persona a medida que envejece. El envejecimiento biológico se refiere a la acumulación de cambios moleculares que socavan progresivamente la integridad y la capacidad de resiliencia de nuestras células, tejidos y órganos a medida que envejecemos.

Los investigadores de Columbia utilizaron datos de 14.106 estudios del corazón de Framingham que abarcan tres generaciones para vincular los datos de logros educativos de los niños con los de sus padres. Luego utilizaron datos de un subconjunto de participantes que proporcionaron muestras de sangre durante la recopilación de datos para calcular el ritmo del envejecimiento biológico utilizando el reloj epigenético DunedinPACE. En el análisis primario, los investigadores probaron las asociaciones entre la movilidad educativa, el envejecimiento y la mortalidad en un subconjunto de 3.101 participantes para quienes se pudieron calcular las medidas de movilidad educativa y ritmo de envejecimiento.

Para 2.437 participantes con un hermano, los investigadores también probaron si las diferencias en el nivel educativo entre hermanos se asociaban con una diferencia en el ritmo de envejecimiento.

Al combinar estos diseños de estudio con el nuevo reloj epigenético DunedinPACE, los investigadores pudieron probar cómo la educación afecta el ritmo del envejecimiento. Luego, al vincular los datos de educación y ritmo de envejecimiento con registros longitudinales de cuánto tiempo vivieron los participantes, el equipo pudo determinar si un ritmo de envejecimiento más lento explicaba una mayor longevidad en personas con mayor educación.

Así, los hallazgos respaldan la hipótesis de que las intervenciones para promover el nivel educativo ralentizarán el ritmo del envejecimiento biológico y promoverán la longevidad.