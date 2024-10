¿Qué es más rentable la cirugía bariátrica o los nuevos medicamentos para bajar de peso?

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos fármacos para bajar de peso son rentables a largo plazo, sobre todo cuando se combinan con la cirugía bariátrica para bajar de peso, que además parece la mejor alternativa coste eficacia, según un estudio liderado por la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, Chicago (EEUU), y presentado en el Congreso Clínico 2024 del Colegio Estadounidense de Cirujanos (ACS) en San Francisco, California.

Además, un segundo estudio presentado en la reunión descubrió que esta clase cada vez más popular de fármacos para bajar de peso, llamados agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1 o GLP-1 RA, parece segura y puede ser un enfoque novedoso para tratar la obesidad cuando se usa antes de la cirugía bariátrica.

Las inyecciones de liraglutida (con el nombre comercial de 'Saxenda') y, más recientemente, de semaglutida (con el nombre comercial de 'Wegovy'), que originalmente se utilizaban para tratar la diabetes tipo 2, fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para la pérdida de peso en pacientes con obesidad o sobrepeso y al menos una afección de salud relacionada con el peso. Estos medicamentos recetados provocan la pérdida de peso al imitar las hormonas del cuerpo que suprimen el apetito y aumentan la sensación de saciedad.

Las personas deben usar un AR GLP-1 indefinidamente para mantener la pérdida de peso, recuerda el autor principal del primer estudio, Joseph Sanchez, residente de cirugía general en Northwestern Medicine, Chicago (Estados Unidos). "Los AR GLP-1 son medicamentos de por vida para el control de la obesidad que no siempre están cubiertos por el seguro y que pueden costar a algunas personas entre 800 y 1.200 dólares (736 euros y 1.100 euros) al mes de su propio bolsillo. Pero no sabíamos cómo se comparaban estos medicamentos en cuanto a costo-efectividad con la opción de control de la obesidad de referencia, la cirugía bariátrica", insiste Sánchez.

Por su parte, Anne Stey, investigadora principal del estudio y profesora adjunta de cirugía en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, Chicago, enfatiza la importancia de esta información. "A medida que se vayan revelando los beneficios para la salud del GLP-1 RA, las compañías de seguros tendrán que decidir si cubrirán estos medicamentos y en qué casos. Comprender si estas diferentes opciones de tratamiento de la obesidad son rentables y en qué medida lo son es fundamental para garantizar que la mayor cantidad posible de personas tengan acceso a estos medicamentos", señala.

Para analizar esta cuestión, Sánchez y sus colegas realizaron un análisis de costo-efectividad de la terapia con GLP-1 AR sola y la cirugía bariátrica sola (ya sea bypass gástrico o gastrectomía en manga). También estudiaron la costo-efectividad de la cirugía bariátrica en conjunto con el tratamiento con GLP-1 AR para prevenir la recuperación de peso. Los investigadores predijeron los costos de cada uno de estos tratamientos hasta la muerte (hasta 50 años) para miles de pacientes a partir de los resultados de diferentes ensayos clínicos en todo Estados Unidos. Los investigadores consideraron que un tratamiento era rentable si el costo total era inferior a 100.000 dólares (92.170 euros) por año de vida ajustado por calidad (AVAC). Un AVAC es un año de vida adecuadamente saludable que un paciente podría ganar con el tratamiento.

Los investigadores descubrieron que el costo estimado de la cirugía bariátrica, que oscila entre 17.400 y 22.850 dólares ( entre 16.000 y 21.000 euros), superaba el costo anual promedio de 9.360 a 16.200 dólares de la AR GLP-1. Sin embargo, en comparación con estos medicamentos por sí solos, la cirugía bariátrica agregó aproximadamente dos AVAC y le permitiría a un paciente ahorrar más de 9.000 dólares (8.295 euros) para ganar un año de vida de calidad. La AR GLP-1 combinada con la cirugía bariátrica ahorraría más de 7.200 dólares por AVAC en comparación con la cirugía sola y agregaría más de cinco AVAC.

"Someterse a una cirugía bariátrica es más rentable a largo plazo que mantener estos medicamentos durante el resto de la vida de una persona", afirma Sánchez. "El papel fundamental de estos medicamentos desde una perspectiva de rentabilidad es utilizarlos para abordar el peso recuperado después de la cirugía bariátrica". Estos resultados podrían cambiar más adelante, dijo, si el costo de estos medicamentos disminuye o si aparecen nuevos medicamentos para bajar de peso más económicos. Sin embargo, agregó que el costo tendría que disminuir casi un 75 por ciento.

Por otra parte, un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana (IU) en Indianápolis (Estados Unidos) descubrió que el uso de GLP-1 RA en el año anterior a la cirugía bariátrica aumentó más del triple desde 2018, del 8% al 24%. Algunos investigadores han propuesto el uso de medicamentos GLP-1 RA antes de la cirugía bariátrica para ayudar a reducir el peso de los pacientes con un índice de masa corporal (IMC) superior a 50, lo que puede hacer que la operación sea más compleja, como señala Tarik Yuce, investigador principal del estudio, miembro asociado del Colegio Americano de Cirujanos y profesor adjunto de cirugía en la Facultad de Medicina de IU. Un IMC de 40 o más se considera obesidad grave. "Perder peso puede quizás hacer que la cirugía sea más fácil y segura, por lo que es una vía potencial interesante para estos medicamentos", argumenta el doctor Yuce.

Según el doctor Qais AbuHasan, investigador de la Facultad de Medicina de la IU y autor principal del estudio, el objetivo del estudio era determinar si se producen efectos adversos con el uso de GLP-1 RA antes de la cirugía bariátrica. Los pacientes pueden haber utilizado el medicamento para tratar la diabetes, para perder peso o para ambas cosas. El equipo de investigación estudió los resultados de 2169 pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica en tres hospitales afiliados a IU entre 2018 y 2023. Los resultados evaluados incluyeron diferencias en las readmisiones hospitalarias de 30 días, las visitas al departamento de emergencias y las complicaciones para los pacientes que usaron GLP-1 AR antes de la operación (293 pacientes) y los pacientes que no lo hicieron (1876 pacientes).

AbuHasan no informó diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento en estos resultados a corto plazo ni en el porcentaje de pérdida de peso total un año después de la cirugía. Los pacientes que utilizaron GLP-1 RA antes de la operación perdieron una mediana del 25,5 % de su peso total un año después de la operación, y los pacientes que no utilizaron estos medicamentos perdieron el 27,3 % del peso total. "Podría ser seguro utilizar el GLP-1 RA en el período preoperatorio", concluye. "Pero necesitamos investigar más para determinar si factores como la dosis y la duración del tratamiento pueden o no provocar diferencias en los resultados".