¿Un 9% más de ingresos? Dejar de fumar podría ser tu mejor inversión

MADRID, 14 Ene. (EDIZIONES) -

Un nuevo artículo de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia concluye que fumar tiene un efecto negativo en los ingresos de los trabajadores más jóvenes, especialmente entre los menos educados.

Los efectos nocivos para la salud del tabaquismo son bien conocidos. El tabaquismo aumenta el riesgo de diversos tipos de cáncer, problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares, y aproximadamente el 14% de todas las muertes en 2019 se atribuyeron al tabaquismo.

A pesar de que las tasas de tabaquismo han disminuido desde la década de 1990, en 2019 el 18% de las mujeres y el 27% de los hombres en los países de altos ingresos todavía fumaban.

El tabaquismo también se ha asociado con un menor éxito en el mercado laboral, posiblemente debido a su impacto negativo en la productividad laboral, especialmente en trabajos físicamente exigentes, ya que afecta negativamente la aptitud física y el rendimiento. El estigma que rodea al tabaquismo también puede inducir prejuicios y discriminación contra las personas que fuman.

Los investigadores, que han publicado en 'Nicotine & Tobacco Research', por Oxford University Press, utilizaron datos del Estudio sobre el riesgo cardiovascular en jóvenes finlandeses, un análisis longitudinal de 3.596 participantes de zonas urbanas y rurales de cinco regiones universitarias finlandesas, nacidos entre 1962 y 1977.

Vincularon estos datos con los resultados del mercado laboral de Statistics Finland y la información sobre los antecedentes parentales del Censo Longitudinal de Población utilizando identificadores personales. El período de observación, que comenzó en 2001, abarcó a personas de entre 24 y 39 años.

En concreto, el equipo evaluó el tabaquismo utilizando "paquetes-año", una medida estándar de exposición acumulada al tabaco, que se realiza multiplicando el promedio de cigarrillos diarios fumados por la edad de la persona menos la edad en la que comenzó a fumar. Por ejemplo, una persona con un historial de tabaquismo de 10 paquetes-año significa que ha fumado un paquete de cigarrillos por día durante 10 años.

Así, los investigadores descubrieron que un aumento de una unidad en los paquetes-año se asociaba con una disminución del 1,8% en los ingresos. Esto sugiere que reducir el consumo de tabaco en el equivalente a cinco paquetes-año podría llevar a un aumento del 9% en los ingresos. Además, los investigadores involucrados en este estudio descubrieron que un aumento de una unidad en los paquetes-año conducía a una disminución del 0,5% en los años de empleo.

Los datos revelaron diferencias significativas en los ingresos entre fumadores y no fumadores entre los trabajadores más jóvenes, en particular entre las personas con menor nivel educativo. No se observó tal distinción entre los trabajadores de mayor edad. Esto sugiere que el tabaquismo entre las generaciones más jóvenes, donde es menos frecuente, puede afectar negativamente de manera más grave a las perspectivas laborales.

Los investigadores señalan que la asociación adversa entre el consumo de cigarrillos por año y el empleo entre los menos educados sólo aparece entre los fumadores habituales. Los investigadores no observaron esta tendencia en las personas que habían dejado de fumar.

"Fumar en la adultez temprana está estrechamente relacionado con los ingresos y el empleo a largo plazo, y las personas con menor nivel educativo sufren las consecuencias más graves. "Estos hallazgos resaltan la necesidad de políticas que aborden los costos económicos ocultos del tabaquismo y promuevan conductas más saludables", concluye la autora principal del artículo, Jutta Viinikainen.