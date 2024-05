Más de 7 horas diarias en redes sociales duplican en riesgo de fumar

Archivo - Group of young people sitting at a cafe, top view

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Cuanto más tiempo pasan en las redes sociales, mayor es la probabilidad de que los niños y los jóvenes fumen y/o vapeen, sugiere una investigación de la Escuela de Salud Pública del Imperial College London, en Reino Unido publicada en la revista respiratoria 'Thorax,

Según los investigadores, estar en redes 7 o más horas entre semana se asoció con más del doble del riesgo entre los jóvenes de 10 a 25 años, según indican los hallazgos, lo que refuerza las preocupaciones sobre la influencia de marketing de estas plataformas.

El conjunto de investigaciones existentes sobre el uso de las redes sociales, el tabaquismo y el vapeo concierne principalmente a los EE. UU., por lo que para evaluar mejor la situación en el Reino Unido, los investigadores se basaron en datos de personas de 10 a 25 años que participaron en el Estudio Longitudinal de Hogares del Reino Unido 2015-21.

Se pidió a los participantes que informaran sobre su uso normal de las redes sociales entre semana, así como sobre su actividad actual de fumar cigarrillos y vapear. Entre 10.808 participantes con un total de 27.962 observaciones reportadas, poco más del 8,5% informó fumar cigarrillos en al menos una encuesta, y el 2,5% informó vapear actualmente. Poco más del 1% informó de doble uso.

El análisis de las respuestas mostró que fumar cigarrillos, vapear y el doble uso eran más comunes entre los participantes que reportaron un mayor uso de las redes sociales. Sólo el 2% de los que dijeron que no usaban las redes sociales informaron que fumaban cigarrillos en la actualidad, en comparación con casi el 16% de los que dijeron que pasaban 7 o más horas al día en ello.

De manera similar, el vapeo actual osciló entre menos del 1% entre los no usuarios de las redes sociales y el 2,5% entre quienes pasan 7 o más horas en ellas todos los días de la semana. La probabilidad de fumar, vapear y hacer doble uso también aumentó junto con la cantidad de tiempo pasado en las redes sociales.

Aquellos que dijeron que pasaban menos de 1 hora al día en las redes sociales tenían un 92% más de probabilidades de ser fumadores actuales que aquellos que dijeron que no pasaban tiempo en ellas, mientras que aquellos que pasaban 7 o más horas al día tenían más de 3,5 veces más probabilidades de ser fumadores actuales. probablemente sean fumadores actuales. Por otra parte, aquellos que dijeron que pasaban de 1 a 3 horas al día en las redes sociales tenían un 92% más de probabilidades de reportar vapeo actual que aquellos que dijeron que no dedicaban tiempo a ello. Asimismo, aquellos que pasaban 7 o más horas al día en las redes sociales tenían casi 3 veces más probabilidades de reportar vapeo actual que aquellos que dijeron que no pasaban ningún tiempo en estas plataformas.

De esta forma, un mayor uso de las redes sociales se asoció con una mayor probabilidad de doble uso. Aquellos que informaron que pasaban entre 1 y 3 horas al día en las redes sociales tenían más de 3 veces más probabilidades de ser usuarios duales que aquellos que dijeron que no pasaban ningún tiempo en las redes sociales.

Pero aquellos que pasaban 7 o más horas al día en las redes sociales tenían casi 5 veces más probabilidades de fumar y vapear. Los hallazgos fueron independientes de otros factores asociados con un mayor riesgo de fumar y vapear, incluida la edad, el sexo, los ingresos del hogar y el tabaquismo y vapeo de los padres.

Cuando el análisis se desglosó por sexo e ingresos del hogar, surgieron asociaciones similares para fumar, pero no para vapear. Los hombres, los menores de la edad legal para la venta y los de hogares con mayores ingresos tenían más probabilidades de vapear.

Este es un estudio observacional y, como tal, no se pueden sacar conclusiones firmes sobre los factores causales. Los investigadores también reconocen que el estudio se basó en datos autoinformados y que no tenían ninguna información sobre las plataformas de redes sociales utilizadas ni sobre cómo se utilizaban. Pero ofrecen algunas explicaciones para sus hallazgos.

"En primer lugar, y de manera más directa, hay evidencia de que las corporaciones detrás del consumo de cigarrillos y el vapeo utilizan las redes sociales para publicitar y promocionar sus productos", escriben los investigadores. "Esto incluye publicidad directa dirigida algorítmicamente y el uso de personas influyentes pagadas en las redes sociales que presentan fumar y vapear como una actividad de moda y deseable. Es probable que pasar más tiempo en las redes sociales aumente la exposición a estas formas de influencia", explican los investigadores

"En segundo lugar, se ha demostrado que el uso de las redes sociales tiene características en común con el comportamiento adictivo de búsqueda de recompensas. El uso elevado de las redes sociales puede aumentar la susceptibilidad a otras conductas adictivas como fumar", añaden. Por último, al ser un espacio que en gran medida no está supervisado por padres o cuidadores, el uso de las redes sociales puede fomentar conductas transgresoras, como fumar cigarrillos y vapear".

Con estos datos concluyen: "Las empresas propietarias de plataformas de redes sociales tienen un poder sustancial para modificar la exposición a material que promueve fumar y vapear si así lo desean o se ven obligados a hacerlo. Parece poco probable que los códigos voluntarios logren esto, y se debe considerar la introducción y aplicación de prohibiciones de material que promueva esto.