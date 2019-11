Más de 8 de cada 10 personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar unas gafas, el dentista o una prótesis

Actualizado 27/11/2019 14:09:18 CET

CRUZ ROJA

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 83% de las personas atendidas por Cruz Roja Española, más de 8 de cada 10, tienen problemas para acceder a medicinas, tratamientos, prótesis, dentista, gafas o audífonos por falta de recursos económicos, según el Boletín sobre Vulnerabilidad de Cruz Roja número 18, que mide el impacto de la vulnerabilidad social en la salud.

"Cuando piensas en una economía de 400 euros al mes, unas gafas de 200 euros se convierten en un bien tan preciado que las conservan como si fuera oro. En ese porcentaje subyace no poder ir al dentista o no poder tener lo necesario para oír o ver", ha explicado el coordinador general de Cruz Roja Española, Toni Bruel.

La investigación se basa en entrevistas a 1.500 personas atendidas por Cruz Roja. El perfil de las personas atendidas por la ONG es el de mujer (70%) española (57%). Además, en más de la mitad de los hogares hay menores de 16 años, en un 20% viven personas mayores de 65 años y en otro 20%, personas con discapacidad. El 84% está en riesgo de exclusión, el 78% tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 43% sufre pobreza energética.

La principal conclusión del estudio es que las enfermedades tienen "mayor prevalencia" en las personas atendidas por Cruz Roja que en la población general, que más de la mitad dicen estar entre regular y muy mal de salud y que las que valoran más negativamente su salud son las mujeres y el grupo de edad de entre 45 y 65 años.

En comparación con la Encuesta Nacional de Salud, el 41% de las personas atendidas por Cruz Roja sufre dolor de espalda crónico frente al 19% de la población general; el 30% tiene la tensión alta frente a un 20% del resto de la población; el 13% sufre diabetes frente al 8%; el 19% padece ansiedad crónica frente al 7%; y otro 19% tiene depresión crónica frente a un 7%.

"Las mujeres son las que tienen una peor percepción de su salud. Los dolores de espalda crónicos están relacionados con trabajos duros, como el de las kellys (camareras de piso) que están haciendo camas. Después se refleja en su salud", ha explicado Bruel.

Si bien, el 12% de las personas que indican estar mal de salud no gestionan adecuadamente su enfermedad, según el estudio de Cruz Roja. En la mayoría de los casos el motivo que aducen es que "no pueden" porque tienen problemas físicos, económicos, materiales o carecen de una red de apoyo.

EL 40% NO TIENEN ALLEGADOS QUE LES VISITEN

Precisamente, el boletín refleja que las personas atendidas por la ONG cuentan con "una baja red de apoyo", algo que "también tiene influencia en su salud". En concreto, de los datos se desprende que el 40% no tiene amigos o allegados que los visiten, un 29% no tiene a quién contarle sus problemas y un 52% no tiene con quién contar para ayudas económicas importantes.

En este contexto, más de un tercio de los encuestados presenta indicadores de salud emocional negativos y destaca un "empeoramiento" con respecto al pasado reciente. El 31% tiene menos capacidad para afrontar problemas y otro 31% tiene menos confianza en sí mismo.

La soledad es uno de los detonantes que influyen en la salud, como en el caso de Juan José, de 67, que está operado de la vesícula, ha tenido un quiste pulmonar y en febrero, por la tensión alta tuvo un ictus. "Desde entonces, me ha dicho el médico que no tendría que fumar ni un cigarro y aunque fumo menos, sigo fumando y el alcohol me ha dicho que ni el vasito de vino comiendo, pero sigo porque me gusta beber. No tengo nada, siempre estoy solo", explica. En Cruz Roja, cuenta que siempre ha encontrado una persona con quien hablar.

En 2018, Cruz Roja atendió a 843.000 personas en el ámbito de la salud (453.000 con su Plan de Salud, 158.000 en apoyo desde programas sociales y 232.000 en centros sanitarios). Además, ayudó a 3.796 personas para que pudieran hacerse unas gafas, ir al dentista o comprarse una prótesis o un audífono, un número que se ha propuesto incrementar de cara a los próximos años.