Mariano Barbacid, nuevo doctor honoris causa por la UNED

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mariano Barbacid, profesor de Oncología Molecular y director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha sido investido como doctor honoris causa por la UNED.

"Durante las últimas décadas las sociedades occidentales ha experimentado una altíosima mejora en cuanto al desarrollo y conocimiento del mundo biosanitario, a pesar de lo cual no hemos podido evitar encontrarnos en medio de una pandemia", ha señalado Barbacid en su discurso de ingreso al claustro de la UNED, en una ceremonia presidida por el rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, acompañado del vicepresidente del Consejo Social, Aurelio López de Hita, y la secretaria general, Rebeca de Juan Díaz.

Barbacid estudió Ciencias Químicas, especialidad en Bioquímica, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y se doctoró en el Instituto de Biología Celular del CSIC, completando su formación postdoctoral en el Instituto del Cáncer (NCI) de Estados Unidos. En 1978 formó su propio grupo de investigación en el NCI donde trabajó hasta 1988.

En 1982 aisló por primera vez un gen humano mutado capaz de causar cáncer, el oncogén, identificando así la primera alteración molecular implicada en el desarrollo tumoral. Estos descubrimientos sirvieron para establecer las bases moleculares del cáncer y abrir un campo nuevo de investigación, la Oncología Molecular.

Durante la siguiente década trabajó en la industria farmacéutica, hasta que volvió a España donde fundó y dirigió el CNIO. Bajo su liderazgo, el centro se convirtió en menos de una década en uno de los mejores centros de investigación del mundo. Es miembro de entidades de investigación y salud en Europa, Estadios Unidos e Iberoamérica, ha creado escuela con numerosos investigadores de primera línea y gran reputación, tanto en biología molecular como en oncología.

"Un oncogén es un gen anormal responsable de la transformación de una célula normal en una maligna que desarrollará un determinado tipo de cáncer. En estos últimos 20 años se ha producido una auténtica revolución en las estrategias terapéuticas empleadas para el tratamiento de los distintos tumores. La gran mayoría de estas nuevas terapias están basadas en la medicina de precisión, o terapias personalizadas, y la inmunoterapia. La medicina de precisión consiste en el desarrollo de fármacos selectivos contra las proteínas producidas por los genes mutados en cada tipo tumoral, independientemente del órgano de origen o de sus características", ha recordado la madrina de la ceremonia, la vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica, Rosa María Martín Aranda.

Aún asumiendo los logros que su trabajo y el de sus equipos de investigación han aportado y aportan cada día a la salud de millones de personas en todo el mundo, Barbacid mira al futuro para defender el trabajo de los científicos que deben afrontar su día a día con medios a menudo insuficientes.

"Mi compromiso por seguir investigando es firme", ha afirmado, tras constatar los 40 años transcurridos entre el aislamiento de los primeros oncogenes y el reto de materializar nuevos fármacos contra "los tres tipos de cánceres que causan mayores índices de mortalidad: el adenocarcinoma de pulmón, los tumores colorrectales y la casi totalidad de los tumores de páncreas".

Igualmente, el nuevo doctor honoris causa de la UNED ha realizado un un alegato reivindicativo: "Cuando regresé a España justo a finales del siglo pasado, mi laboratorio se financiaba casi en su totalidad con recursos obtenidos de convocatorias públicas. Desgraciadamente ahora los procedentes del Gobierno y de las comunidades autónomas no representan ni el 20 por ciento. Podemos seguir investigando gracias a los European Research Council, que ahora son el sustento principal de los grupos que quieren estar en la elite científica, e instituciones y ONG privadas como la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer o la Fundación CRIS. Insto a nuestra clase política a que dejen el ruido a que nos tienen acostumbrados y pongan en marcha un verdadero y eficaz pacto de Estado por la Ciencia aprovechando la llegada de los Fondos Europeos, una oportunidad única de sacar al sector de la preocupante situación en que se encuentra. Si se desperdicia, quien sabe cuándo será posible volver a intentarlo. A mí ya no me va a afectar, pero a buen seguro afectará a las generaciones venideras".

En este sentido, ha recordado que "no son los países más ricos los que más invierten en Ciencia, sino que son los países que más han invertido en Ciencia y Tecnología los que hoy en día son los más ricos".

Por su parte, el rector de la UNED ha destacado que "los trabajos del doctor Barbacid son un exponente indiscutible de que la Ciencia es una rama del saber humano que inspira nuestra existencia y aumenta nuestra calidad de vida, propiciando un mayor conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea".

"Estos hombres de ciencia son imprescindibles en la Nueva Ilustración que necesitamos para equilibrar el avance imparable de la Ciencia con la claridad y el sentido crítico que emanan de las Humanidades", ha remachado.