¿Mareos tras una resonancia? Revelan la causa del vértigo

La investigación se basa en un modelo matemático que prueba como el campo magnético desplaza el fluido que existe en el oído interno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el grupo de Física no lineal de la USC explica la causa de los mareos y vértigos que pueden surgir debido a las resonancias a través de un modelo matemático que prueba como el campo magnético desplaza el fluido que existe en el oído interno.

De ello ha informado la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en un comunicado, en el que destaca que la resonancia magnética de alto campo es una poderosa herramienta de diagnóstico pero, en algunos casos, puede inducir efectos fisiológicos no deseados, como vértigo o mareos.

Para explicar que sucede ante esta prueba que puede comprometer la comunidad de las personas pacientes, el grupo de investigación de Física No Lineal de la USC ha liderado el diseño de un modelo matemático que evidencia como la clave de estos efectos adversos se encuentra en la estimulación del sistema vestibular que se sitúa en el oído interno.

La hipótesis de partida emerge de la fuerza de Lorentz, que surge de la interacción entre el campo magnético estático de la resonancia y las corrientes eléctricas en el oído interno. Con todo, esta premisa no lograba explicar completamente los patrones de movimiento ocular observados en personas adultas sanas.

El estudio titulado 'Modeling of magnetic vestibular stimulation experienced during high-field clinical MRI' explora estos efectos y prueba si la hipótesis de la fuerza de Lorentz explica adecuadamente la estimulación vestibular magnética.

Así, la validación experimental implicó medir los movimientos oculares de fase lenta (horizontales, verticales y torsionales) en sujetos sanos expuestos a diferentes intensidades de campos magnéticos y posiciones de la cabeza.

El estudio firmado por Ismael Arán Tapia, Vicente Pérez Muñuzuri y Alberto P. Muñuzuri de la USC, Andrés Soto Varela del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS), Jorge Otero Millán de la University of California, y Dale C. Roberts y Bryan K. Ward de la Johns Hopkins University School of Medicine, apoya empíricamente la hipótesis de la fuerza de Lorentz como una explicación válida para la estimulación vestibular magnética, ofreciendo nuevos conocimientos sobre los efectos de la resonancia magnética de alto campo en el sistema vestibular.

Estos hallazgos proporcionan una base para futuras investigaciones y mejores prácticas clínicas. En concreto, indican que la estimulación inducida por la fuerza de Lorentz explica la variabilidad en los movimientos oculares a través de diferentes intensidades de campos magnéticos y orientaciones de la cabeza.

"CREAR MÁQUINAS MÁS POTENTES"

Tal y como han destacado desde el equipo investigador, "dentro del oído existe un fluido que tiene unas propiedades especiales que hacen que sea sensible al campo magnético". "Cuando nos sometemos a una imagen de resonancia, el campo magnético desplaza este fluido, provocando una respuesta que no concuerda con la realidad", indica.

En este sentido, señalan que en las máquinas que se emplean en la actualidad "no es algo prejudicial", pero el objetivo es "crear máquinas más potentes" que permitan obtener una mejor calidad en la imagen. "Por nuestra parte, lo que pretendemos es que podamos utilizarlas en el futuro de una forma segura", añaden los autores de la investigación publicada en Communications Medicine.

Esto es precisamente lo que están desarrollando diversas empresas internacionales, muchas de ellas en Estados Unidos, donde se utilizan máquinas de resonancia más avanzadas.

El grupo de investigación de la USC estableció una estrecha colaboración con la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore, cuya facultad de medicina y hospital gozan de amplio reconocimiento internacional en el ámbito médico.

Gracias a esta alianza internacional, la USC ha destacado que se logró validar experimentalmente la capacidad del modelo matemático para explicar lo que sucede al exponerse a máquinas de resonancia de alto campo magnético.

Se espera que, en los próximos años, esta investigación de frutos tanto en la prevención de estos efectos como en el desarrollo de nuevas terapias vestibulares.