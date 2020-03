Marcadores sanguíneos pueden predecir el riesgo futuro de insuficiencia en un trasplante renal

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un marcador de sangre recientemente descubierto puede ayudar a los médicos a predecir qué pacientes que se hayan sometido recientemente a un trasplante de riñón corren el riesgo de experimentar rechazo de órganos varios años después, según un estudio que publica este jueves el 'Journal of the American Society of Nephrology'.

Los medicamentos inmunosupresores son esenciales para evitar que el sistema inmunitario del receptor de un trasplante de riñón ataque al órgano trasplantado, pero en muchos casos finalmente termina produciéndose el rechazo.

La predicción del fracaso del trasplante de riñón puede ayudar a los médicos a intervenir antes de que sea demasiado tarde, pero esto requiere una mejor comprensión de las respuestas inmunes de los pacientes individuales.

Al analizar muestras de sangre de 284 receptores de trasplante de riñón que fueron seguidos durante una mediana de 8,3 años, un equipo dirigido por Nicolas Degauque, de la Universidad de Université de Nantes, en Francia, descubrió que la composición de las células inmunes llamadas células T de memoria CD8 + un año después del trasplante de riñón se relacionó con el riesgo posterior de un paciente de fracaso del trasplante de riñón.

Los investigadores también encontraron que las células T de memoria CD8 + específicas llamadas células efectoras que expresan la memoria CD45RA juegan un papel importante en el inicio de múltiples procesos relacionados con el sistema inmune que conducen al fracaso del trasplante de riñón.

"La identificación de trasplantes de riñón en riesgo se basa en métricas clínicas ya medidas en el estándar de atención de pacientes y en la cuantificación de subconjuntos de sangre de células CD8 + que podrían ser fácilmente transferibles en la monitorización de rutina de los receptores de trasplante de riñón", señala el doctor Degauque.

"Estos hallazgos son importantes porque la identificación temprana de los receptores de trasplante de riñón en riesgo es fundamental para permitir a los médicos adaptar su atención al aumentar la frecuencia de la monitorización del paciente o al introducir nuevas terapias adaptadas a los propios riesgos de los pacientes", añade.

Los resultados también indican que la memoria efectora que expresa las células CD45RA puede ser objetivos prometedores para nuevas estrategias de tratamiento o prevención contra el rechazo de órganos.