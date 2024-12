De qué manera nuestro día a día tiñe nuestro esmalte dental: qué no debes hacer

MADRID, 19 Dic. (EDIZIONES) -

El esmalte dental es la capa externa dura que protege a los dientes, mientras que la dentina es la capa que está justo debajo del esmalte. Ambos pueden verse afectados por nuestros hábitos diarios. De hecho, con el tiempo, el esmalte puede desgastarse por el consumo de alimentos y de bebidas ácidas, como el café, el vino, o los refrescos, lo que lo vuelve más frágil.

"Esto permite que se vea más la dentina, que es de un color más amarillento. Además, la dentina también puede oscurecerse debido a la acumulación de bacterias", afirma en una entrevista con Europa Press Infosalus el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas.

Así, este experto indica que los dientes cambian de color principalmente por la acumulación de pigmentos en el esmalte y la dentina, pero también por factores como el envejecimiento, el consumo de ciertos alimentos y bebidas, el tabaco, o incluso algunos medicamentos.

FUMAR Y EL PASO DE LOS AÑOS AMARILLEA LOS DIENTES

Aquí resalta igualmente que, tal y como es conocido, fumar o mascar tabaco también provoca manchas amarillas o marrones, además de ser un hábito profundamente perjudicial para el organismo.

"Pero, además, el paso de los años hace que el esmalte pierda vigor, y la dentina amarillenta debajo se vuelva más visible. Por último, algunos antibióticos, como las tetraciclinas, si se toman durante el desarrollo de los dientes (en la niñez), pueden mancharlos de forma permanente", avisa el doctor Castro.

Por otro lado, este dentista recuerda que la acidez de la saliva puede influir en la aparición de manchas, ya que un pH ácido debilita el esmalte dental, y facilita la adhesión de los pigmentos: "Mantener una dieta equilibrada y evitar alimentos muy ácidos puede ayudar a mantener un pH adecuado".

CÓMO AFECTA EL CEPILLADO Y LA ACUMULACIÓN DE PLACA

En este sentido, el presidente del Consejo General de Dentistas remarca que el cepillado es fundamental para mantener los dientes limpios y evitar la acumulación de placa, que también contribuye al cambio de color en los dientes.

"Como sabemos, la placa dental es una capa de bacterias que se forma en los dientes cuando no se realiza una buena higiene bucal. Si no se elimina, va a convertirse en sarro, que tiene un color amarillo o marrón, y es más resistente, afectando ya de manera muy seria la salud de las encías y provocando enfermedad periodontal. Una mala higiene, o el cepillado incorrecto, favorecen la acumulación de placa, lo que también contribuye al cambio de color de los dientes", sostiene.

PREVENIR QUE LOS DIENTES SE MANCHEN

La buena noticia de esto es que, según subraya este especialista, hay varias medidas preventivas que son fundamentales no sólo para prevenir la tinción de los dientes, sino para poder disfrutar de una buena salud oral que repercute de manera directa en la salud general.

En primer lugar, dice que es fundamental tener una buena higiene oral, y para ello es necesario cepillarse al menos dos veces al día durante dos minutos con una pasta dental que contenga flúor: "Los profesionales también recomendamos usar cepillos interproximales, o hilo dental a diario, para eliminar los restos de placa que se acumulan entre los dientes".

No obstante, señala que las visitas regulares al dentista son muy recomendables, no sólo por las limpiezas profesionales, que son muy efectivas para eliminar la placa y el sarro que el cepillado no logra quitar, sino para poder detectar a tiempo cualquier patología.

"Al margen de estas cuestiones, insistimos siempre en dejar hábitos perjudiciales como el tabaco y el alcohol y, en la medida de lo posible, reducir el consumo de alimentos y de bebidas que manchan, como el café o el té", insiste el doctor Castro Reino.

CÓMO SE TRATAN LOS DIENTES MANCHADOS

Así con todo, pedimos al presidente del Consejo General de Dentistas que nos detalle cuáles son las principales vías que hoy en día se emplean para tratar los dientes manchados, reseñando en primer lugar que es recomendable realizar una limpieza profesional en la clínica dental para eliminar las manchas superficiales causadas por la placa y el sarro.

"Además, hoy en día tenemos a disposición productos para conseguir blanquear los dientes de manera profesional. Se trata de un tratamiento más avanzado que se puede realizar en la propia clínica o en casa, pero siempre bajo supervisión del dentista. Esto es porque utilizamos agentes blanqueadores muy potentes, con los que conseguimos aclarar varios tonos", subraya.

En casos de manchas muy severas, o que no responden a los tratamientos blanqueadores, tal y como aprecia el doctor Castro, las carillas (finas láminas de porcelana o resina) pueden colocarse sobre los dientes para mejorar su apariencia.

Eso sí, indica que, aunque los tratamientos blanqueadores son efectivos, pero no son permanentes, si no se toman medidas preventivas, las manchas pueden reaparecer. "Por eso es tan importante mantener una rutina constante de cuidado bucal y visitar al dentista con regularidad, al menos una vez al año", concluye este experto.