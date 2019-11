Manchester acoge la entrega de premios 'Ciénciame un Cuento 2019'

Publicado 11/11/2019 12:56:13 CET

El Instituto Cervantes en Manchester ha acogido este sábado la ceremonia de entrega de premios de 'Ciénciame un Cuento 2019' organizado por la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (CERU), que busca promover el uso de los cuentos como herramienta para despertar el interés de los niños y las niñas por la ciencia.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Fundación Lilly y el apoyo Principia y la Universidad de Liverpool, busca hacer de los cuentos, un formato familiar para los más pequeños, una vía para promover su interés por la ciencia, con el objetivo de despertar su curiosidad al aprendizaje de nuevos conceptos y alentar su pensamiento crítico.

En esta nueva edición del concurso han participado más de 150 cuentos, presentados en español e inglés. En la categoría inglesa, el cuento 'The Nodes of Ranvier' de la redactora de contenidos Alice Hutchins ha recibido el primer premio; los cuentos 'The good inside us all' del científico en Oxford Nicholas Edward IIott, y 'As though as the dinosaurs' de la veterinaria australiana Nicky Purser han recibido el segundo premio, y 'Nanuq' de la trabajadora social inglesa Nicole Pearson se han hecho con el tercer premio.

En la edición española, el primer premio ha sido otorgado a la psicóloga colombiana Sonia Castellanos por 'Los descubrimientos de Melí'. El segundo premio ha ido a manos de la fisióloga trabajando en Cardiff, Magdalena I. Domper, por 'El secreto de las chaquetas plateadas', mientras que el jurado ha decidido otorgar dos terceros premios a la bióloga marina Laura Ibañez-Tejero por 'Copep-mar y el globo verde' y a la estudiante de doctorado en biología molecular Leticia Labat de Hoz por 'Ciencia de Princesas'.

Todas las historias premiadas en la categoría española serán publicadas por la revista 'Principia', mientras que las historias premiadas en la categoría inglesa serán publicadas por la Universidad de Liverpool en 'Literature and Science Hub'.

Desde el comité organizador del evento han manifestado su satisfacción por la gran acogida que ha tenido esta segunda edición de la iniciativa, que han asegurado que ha triplicando el número de participantes en ambas categorías. "Estamos encantados con el amplio rango de disciplinas científicas que han tenido representación en los cuentos, desde enfermedades como el Alzheimer al cambio climático, y todos con un nivel muy alto", ha destacado la miembro del comité María Pin Nó.

Además, han comunicado que la iniciativa ha sido seleccionada como finalista de la segunda edición de 'Falling Walls Engage en Berlín', Alemania, un congreso internacional sobre divulgación científica.

"Cuando entidades, profesionales y diferentes agentes de comunidad científica remamos en la misma dirección cumplimos con un objetivo común: despertar la curiosidad y acercar la ciencia a la sociedad sin ningún sesgo; 'Ciénciame un cuento' es un claro ejemplo de esto", ha traladado el director de la Fundación Lilly, José Antonio Sacristán.

"Desde la Fundación Lilly nos sentimos muy orgullosos de apoyar y participar en este proyecto destinado a fomentar el conocimiento científico y la promoción del español como lengua para su comunicación y divulgación" ha concluido.