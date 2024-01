¿Es malo realmente cruzar las piernas?

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Antonio Martín Conejero es angiólogo y cirujano vascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, así como especialista en el Hospital Príncipe de Asturias de Madrid también. Le entrevistamos en este caso en Infosalus para conocer si realmente es malo, o bien por el contrario no lo es, el cruzar las piernas, dado que siempre hemos oído la recomendación de no hacerlo y de evitarlo al máximo.

"Una persona puede tener un problema en el retorno venoso si cruza las piernas de manera muy continuada, y permanente; pero siempre y cuando tenga de base un problema de retorno venoso, es decir, que esto excluye a la mayor parte de las personas. Si en su rutina las personas con problemas en el retorno venoso cruzan sus piernas esto no le implicará el que les salgan o empeoren sus varices, aquí también hay más mito que verdad", asegura este experto.

Eso sí, llama la atención porque en pacientes muy seleccionados, con problemas serios del retorno venoso de base, evidentemente esta posición de forma continua no les ayudará en el retorno venoso de sus piernas, aclara el doctor Martín Conejero. "A la gran mayoría de personas no les supone ningún problema el cruzar las piernas, y hay que erradicar el concepto de que han salido varices porque se tenga la costumbre de cruzar las piernas", insiste el angiólogo.

¿Y SI ESTAMOS SENTADOS MUCHO TIEMPO?

Para quienes tienen el problema de retorno venoso, una insuficiencia venosa severa, al cruzar las piernas además se está manteniendo flexionada la rodilla, y así hacemos una especie de doble dificultad para el retorno venoso ascendente, explica este experto.

"Si estamos sentados con la rodilla flexionada, esto hará que una de las principales funciones para retornar la sangre se dificulte, el bombeo de la bomba de los músculos soleo y gemelo, porque el retorno venoso, de manera normal, se hace casi siempre por la contracción de los gemelos en la marcha. Aunque hay otros factores implicados, el más decisivo es éste. Por eso se dice que caminar es bueno para el retorno venoso", añade.

LOS TACONES TAMPOCO AYUDAN

De la misma forma, ¿en qué otra situación no favorecemos esta contracción periódica del soleo y del gemelo? El doctor Martín Conejero sostiene que también afecta también mucho a las mujeres al caminar con tacones. "Cuanto mayor tacón hay, el pie tiene una configuración del zapato que hace que los gemelos no se contraigan bien, de manera que el retorno venoso no sea el óptimo. Por eso, se desaconseja en las personas con ciertos problemas de retorno venoso el que no abusen de los tacones", añade.

Dicho esto, el especialista del Hospital Clínico San Carlos mantiene que si la mayor parte de mujeres usan tacón no les pasará nada en el retorno venoso. "Todas estas cosas serían un problema para quienes, de base, tengan diagnosticados problemas de retorno venoso serio. Pero quienes tienen sus arañas vasculares no les pasará nada por estar sentadas con las piernas cruzadas, o por caminar con tacones", resalta este doctor.

CONSEJOS A SEGUIR

Así, insiste en que en estos pacientes que de manera continuada deben estar sentadas de 8 a 10 horas, por ejemplo, lo idóneo es el empleo de medias de descanso que facilitan el retorno venoso.

Además, el doctor Martín Conejero ve recomendable cambiar de postura cada cierto tiempo si permanecemos sentados: "En alguna persona sana con que te levantes cada dos o tres horas, listo. Pero en las personas sanas, en verano especialmente, o si tienes un viaje o no te mueves y se te hinchan los pies, no es que estés mal o tengas un problema de salud, sino que de forma fisiológica no has estado activando esa bomba soleo-gemelar y se acumule el líquido en la parte más distal y se te hinchan los pies".

Además, recuerda que la principal bomba se activa al caminar. Aquí pone el ejemplo de una persona con mucho sobrepeso y que no puede caminar, y a quien se le hinchan las piernas porque no camina mucho, porque la obesidad no le permite caminar. "La obesidad es una barrera fisiológica para el retorno sanguíneo, y al final del día saldrán varices si se tiene una predisposición a las mismas. Al mismo tiempo que hay que tener en cuenta que las varices te empeorarán por no caminar", subraya.

Con todo ello, y a modo de resumen, este especialista angiólogo quiere desmitificar la idea de que cruzar piernas produce varices, no lo hace, pero tampoco el estar sentado de forma prolongada, o el estar de pie mucho rato; ahora bien, sí destaca que son factores agravantes si hubiere una predisposición genética. "A veces, es tan fácil como emplear una media de descanso, y con esto mejorarás mucho el retorno de tus piernas", concluye.