Madrid desplegará más controles al ocio nocturno en caso de rebrotes, que pueden afectar a aforo y horario

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que se desplegarán más controles a los establecimiento de ocio nocturno en caso de que se produzcan rebrotes asociados a esta actividad, algo que hasta ahora no ha tenido lugar en Madrid. Concretamente, se aplicarían de forma gradual pudiendo afectar a aforo y horarios.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Escudero ha señalado que "nunca hay que descartar que se puedan producir rebrotes" de Covid-19 y que prácticamente en el país ha habido casos asociados al ocio nocturno.

Para su reapertura en Madrid, ha recordado que se establecieron medidas "muy restrictivas" como eliminación de las pistas de baile, para convertirlas en terrazas interiores, y la obligación de reducir su aforo a un 40 por ciento de su capacidad.

"Estamos siendo muy restrictivos y tenemos que reforzar las medidas de control", ha agregado Escudero para destacar también que están en constante comunicación con las plataformas de ocio nocturno.

"Si se produjera algún rebrote, haríamos más medidas de restricción y control", ha lanzado el consejero de Sanidad para incidir en que se establecería un registro de entrada y si fuera necesario, de forma gradual, actuaciones relativas a aforo y horario.

Por otro lado y sobre la decisión de no ampliar de momento el uso obligatorio de mascarilla, ha asegurado que Madrid tiene la mayor proporción de su utilización, por encima del 80 por ciento, y que "algo de mérito" tiene el Gobierno regional al ser la primera autonomía en pedir su empleo obligatorio durante la pandemia.

Además, ha subrayado que la Comunidad de Madrid procedió al reparto de 14 millones de mascarillas de forma gratuita entre la ciudadano y que se debe insistir en el distanciamiento social para mantener bajo control al Covid-19.

Por ello, ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual y al uso permanente de la mascarillas, pues actualmente los siete brotes de Madrid se han dado en el ámbito familiar y, en menor grado, en entornos laborales sin exposición al público. "Ahí tenemos más dificultades y hay que incidir en su uso constante", ha apostillado.

AVISA A LOS JÓVENES: LA ENFERMEDAD TIENE CONSECUENCIAS

Por otro lado, Escudero ha apelado a quitar de la conciencia de los jóvenes esa "falsa información" que se ha extendido sobre que la enfermedad, pese a ser vectores de transmisión, no les afecta pues en la región ha habido fallecidos por debajo de los 40 años, además de 3.200 personas de esta franja de edad ingresadas en hospitales.

"La enfermedad les afecta y ello tiene consecuencias clínicas para su salud. No sé por qué se ha generado esa falsa sensación de que 'soy joven y no me va a afectar", ha remachado al consejero para apelar a su responsabilidad.

En cuanto a Barajas, Escudero ha insistido en que los controles primarios establecidos por el Gobierno central son insuficientes y que de los 77 casos contabilizados desde el mes de mayo, sobre todo durante este mes, solo cuatro han sido detectados por Sanidad Exterior.

Por tanto, ha vuelto a exhortar a aplicar con los países que tienen mayor incidencia, sobre todo en el continente americano del que proceden las mayoría de casos, que se paute la obligatoriedad de presentar un certificado de PCR negativo a la hora de realizar el embarque.

Del brote que afecta al CF Fuenlabrada, Escudero ha asegurado que habrá que evaluar si el protocolo de la Liga y entiende el "revuelo" generado en Galicia, con cuyos servicios de salud está en permanente contacto.

De hecho, ha asegurado que hasta la fecha se trata del brote de coronavirus más grande en la región con hasta 96 contactos, si bien es "probable" que haya más, y que en consecuencia se tiene que aclarar "qué ha fallado".

REYERO "NO LLEGÓ A ENTENDER BIEN" EL CONCEPTO DE MEDICALIZACIÓN DE RESIDENCIAS"

Sobre la polémica con el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, sobre sus discrepancias con la medicalización de residencias, el consejero de Sanidad ha recalcado que ese concepto lo definen los propios profesionales sanitarios y que se estableció un mecanismo de atención acorde con sus pautas para dar la respuesta asistencial que requerían estos centros.

A su juicio, Escudero ha apuntado que en la Consejería de Políticas Sociales "no llegaron a entender ese concepto de medicalización" para agregar que se realizó una labor muy intensa que a día de hoy se mantiene.

Durante esta crisis sanitaria, Escudero ha desgranado que la Consejería de Sanidad ha medicalizado un total de 232 residencias, con presencia de equipos sanitarios de forma estable.