Madres con altos niveles de placa dental tienen más posibilidades de transmitir a sus hijos un hongo que causa caries

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las madres con altos niveles de placa dental tienen 8 veces más probabilidades de transmitir 'Candida albicans', implicada en las caries, a sus bebés, lo que subraya la necesidad de que las madres mantengan sus propios dientes limpios, según un estudio realizado por investigadores de Universidad Naemah Alkhars de Kuwait, Kuwait y miembtos de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester, Estados Unidos.

'C. albicans' es un organismo fúngico ubicuo que comúnmente coloniza la cavidad bucal de individuos sanos. Investigaciones recientes han revelado que la importancia de 'C. albicans' como potente microbio de caries a menudo se ha subestimado en comparación con el conocido cariogénico 'S. mutans'. Mientras que la transmisión materna de 'S. mutans' ha sido ampliamente estudiado y documentado como un método mediante el cual los niños son inicialmente colonizados con esta bacteria, los patrones de transmisión de C. albicans en niños con alto riesgo de caries grave en la primera infancia (S-ECC) aún no se han investigado.

Para abordar esta brecha de conocimiento, se realizó un estudio para identificar y genotipar 'C. albicans' para ellos se aisló díadas madre-hijo para determinar la posibilidad de transmisión vertical en las primeras etapas de la vida. El estudio también tuvo como objetivo identificar los factores asociados con la transmisión vertical y horizontal de 'C. albicans', lo que podría ayudar a diseñar medidas para limitar y prevenir la transmisión de este hongo patógeno, posiblemente reduciendo la carga de la experiencia S-ECC.

Las mujeres embarazadas y sus hijos procedieron de un estudio de cohorte de nacimiento que estudió la asociación entre la colonización oral por 'Candida' en los primeros años de vida y la aparición de caries dental en niño.

Al final, este estudio proporciona evidencia que respalda la transmisión de cepas de Candida altamente relacionadas con albicans de madres a hijos, especialmente durante la primera infancia. Se encontró que los factores maternos, como la práctica de higiene bucal reflejada en la acumulación de placa dental, aumentan el riesgo de transmisión de C. albicans de madres a hijos hasta 8 veces más.

Además, la asistencia a la guardería jugó un papel importante en la adquisición de 'C. albicans' de fuentes no maternas. Estos hallazgos enfatizan la importancia del nivel socioeconómico materno y la salud bucal para prevenir la transmisión de patógenos bucales.

"La incorporación de pruebas de detección de portadores maternos de hongos en la boca y la implementación de programas de educación sobre salud bucal durante la etapa perinatal puede resultar valiosa para prevenir la transmisión de hongos en la primera infancia", señalan los investigadores.