Louis Van Gaal y el CNIO lanzan la campaña 'Siempre + Positivo' para recaudar fondos en investigación del cáncer

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y exentrenador de fútbol neerlandés, Louis Van Gaal, que padece un cáncer de próstata, y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han unido sus fuerzas en favor de la investigación oncológica con la campaña 'Siempre + Positivo', a través de un documental y la venta de camisetas con dicho lema para recaudar fondos para el cáncer.

Durante la presentación de la iniciativa 'Siempre + Positivo', que ha tenido lugar este miércoles en la sede del CNIO, se ha proyectado el primer cortometraje documental del proyecto, que narra un diálogo entre la directora del CNIO, María Blasco, y el exfutbolista, que cuenta su vivencia con el cáncer y la relación que esta enfermedad ha tenido en su vida con el deporte.

"Es muy importante que personas como Louis hablen del cáncer porque muchos ciudadanos no conocen todavía lo que es el CNIO y estamos entre los mejores del mundo en nuestras investigaciones. Siempre me da mucha pena que no sea algo conocido, no se conoce que España sea un país de ciencia, somos un país de fútbol, pero no se sabe que somos un país de ciencia. Es un placer que personas como Louis con un prestigio incuestionable y que llegan a tanta gente estén apoyando esta iniciativa", ha declarado María Blasco durante la rueda de prensa.

Así, la directora del CNIO ha explicado que "el cien por cien de los fondos recaudados con esta campaña y con la ropa diseñada por El Ganso con el lema 'Siempre + Positivo' se destinarán a un programa de contratación de personal internacional" porque "el talento es lo que trae fondos, oportunidades, es lo más importante" para la investigación en cáncer.

El lema de la campaña está inspirado en las famosas declaraciones del entonces entrenador del FC Barcelona "¡Siempre negativo, nunca positivo!" en respuesta a la pregunta de un periodista. Así, esta iniciativa nace de la experiencia de Louis Van Gaal en la lucha contra el cáncer y el trabajo del CNIO por poner en relevancia la importancia de la investigación y la detección temprana de la enfermedad.

Louis Van Gaal fue diagnosticado de cáncer de próstata a los 69 años, algo que le cogió por sorpresa porque, tal y como él mismo ha afirmado, "estaba sano y era deportista". Van Gaal anunció su enfermedad durante el mundial de Qatar, donde era entrenador de la Selección holandesa, aunque sus jugadores no lo supieron hasta que lo anunció en televisión. "Cuando los jugadores dormían por la tarde yo también dormía, estaba muy cansado", ha relatado Van Gaal, que acudía a sesiones de radioterapia por las noches mientras que por el día entrenaba a sus jugadores.

No obstante, según ha relatado Van Gaal, el cáncer no es la única adversidad que ha tenido que enfrentar durante su vida ya que primero afrontó la muerte de su padre cuando era pequeño y después la de su mujer a los 39 años. Además, de los nueve hijos que ha tenido "solo quedan tres". "Es muy difícil de explicar, tengo la suerte de ser siempre positivo. No fui muy afortunado en mi familia, mi padre murió y mi hermano, de nuevo hijos solo quedan tres, mi mujer murió, cada año moria alguien muy cercano a mi. Y tengo que pensar en positivo y eso lo aprendí de pequeño, no se puede sentir tristeza", ha declarado.

"No debo ser positivo, sino que tengo que serlo porque si no eres positivo no lo puedes llevar. Y así lo he resuelto siempre, pero así es mi cerebro y no el de todo el mundo. Es por eso que lo dije en la televisión porque quería ayudar a la gente que tiene cáncer", ha afirmado.

Además, Van Gaal ha incidido en la necesidad de hacerse revisiones periódicas ya que a él se lo detectaron más tarde y más diseminado. "Ahora me siento estúpido porque llegué demasiado tarde y va más allá en el cuerpo, aunque ahora está bajo control. Ahora me siento mucho mejor y puedo orinar natural. Orinar era un sueño y un sueño que se hizo realidad", ha concluido entre risas.