Logran que trasmitir la malaria por transfusiones en Europa sea cosa del pasado

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Las personas que necesitan transfusiones de sangre son una población vulnerable, a menudo con enfermedades debilitantes como el cáncer, y la malaria transmitida por transfusiones suele ser mortal. La estrategia actual utilizada en Europa para mitigar el riesgo de transfusión de malaria es eficiente, con sólo 10 casos reportados en los últimos 20 años. Sin embargo, las pruebas serológicas actuales utilizadas para identificar a los donantes "en riesgo" no son lo suficientemente sensibles para eliminar completamente el riesgo.

En una presentación que se realizará en el Congreso Global ESCMID (anteriormente ECCMID) de este año en Barcelona, España (27-30 de abril), la doctora Sophie Le Cam del servicio francés de transfusión de sangre (Etablissement Français du Sang [EFS]), discutirá la los esfuerzos en curso que se están realizando para prevenir la malaria asociada a transfusiones en Europa y describir las diferentes estrategias de detección de malaria que deben combinarse para garantizar la seguridad de las transfusiones de sangre en el futuro.

La malaria transmitida por transfusión (MTT) es una infección accidental por Plasmodium causada por una transfusión de sangre entera o de un componente sanguíneo de un donante infectado con malaria a un receptor. Sólo unos pocos parásitos en una unidad de sangre son suficientes para causar una infección, y todas las especies de Plasmodium pueden sobrevivir en la sangre almacenada, incluso si está congelada, y conservar su viabilidad durante al menos una semana. Se han notificado diez casos de TTM en Europa durante los últimos 20 años, en Francia, España, el Reino Unido, Italia y los Países Bajos.

La doctora Le Cam destaca una diferencia importante entre la infección natural por malaria y la TTM: "Cuando las personas se infectan naturalmente con malaria por la picadura de un mosquito, pasan por una fase inicial asintomática que permite que las células inmunitarias se activen contra los parásitos de la malaria. Pero las transfusiones de sangre infectada liberan directamente parásitos de la malaria en el torrente sanguíneo, lo que desencadena complicaciones de alto riesgo que pueden conducir potencialmente a un desenlace fatal, especialmente en países no endémicos donde la mayoría de las personas nunca han estado expuestas a la malaria, y en pacientes inmunocomprometidos como aquellos con cáncer y los ancianos".

Europa tiene una directiva obligatoria para prevenir la TTM, que recomienda que las personas que hayan viajado recientemente a un país con malaria, o los antiguos residentes de áreas donde la malaria está presente, no puedan donar sangre durante al menos 6 meses y 3 años después de su regreso, respectivamente.

En muchos países, este período de aplazamiento se puede reducir a 4 meses si se muestra una prueba de malaria negativa antes de cada donación. Sin embargo, las pruebas microscópicas y serológicas existentes que se utilizan para exigir estas reglas no son lo suficientemente sensibles como para mitigar de manera confiable el riesgo de transfusión de malaria. El examen microscópico es el "estándar de oro" para el diagnóstico de la malaria, pero no está adaptado a las actividades de los bancos de sangre en Europa. Las pruebas serológicas se utilizan ampliamente, pero su sensibilidad y especificidad no son tan buenas como se esperaba.

Según la doctora Le Cam, "el riesgo más difícil de mitigar proviene de donantes nacidos o que vivieron su primera infancia en países endémicos de malaria y que pueden desarrollar una inmunotolerancia, una respuesta del huésped que protege contra un gran número de parásitos. y enfermedad sin eliminar la infección". En estos individuos inmunotolerantes a las enfermedades infecciosas, los casos de TTM se han relacionado con donaciones de sangre realizadas más de cinco años después de la última exposición potencial del donante a P. falciparum , y varias décadas en el caso de P. malariae.

Como explica la doctora.Le Cam, "Estas infecciones asintomáticas caracterizadas por una baja densidad de parásitos requieren métodos de detección más sensibles, como los métodos moleculares recientes. Pero si bien un método molecular totalmente automatizado puede ser el método de detección ideal para la infección por malaria en la población de donantes de sangre, es una opción costosa ".

Le Cam considera que el desafío actual para optimizar la estrategia de pruebas en países no endémicos es mejorar la sensibilidad de la detección para donantes inmunotolerantes sin comprometer la disponibilidad de productos sanguíneos. "Por un lado, el número limitado de donantes potencialmente infectados requiere una estrategia rentable de detección de donantes de sangre, pero por otro, la precisión de la detección debe ser óptima para los resultados graves de la TTM en receptores inmunocomprometidos y sin tratamiento previo contra la malaria", comenta.

¿Qué hay que hacer para que la TMM sea cosa del pasado en Europa? Según Le Cam, "la clave para la seguridad de las transfusiones sigue siendo el período de aplazamiento tras el regreso de los donantes de países endémicos. Pero realmente necesitamos desarrollar nuevas estrategias de prueba", afirma.

"La inactivación de parásitos de la sangre mediante nuevas tecnologías que son capaces de inactivar selectivamente patógenos sin dañar las células o el plasma también podría ser una buena opción, pero la tecnología no es completamente confiable para los concentrados de glóbulos rojos y es muy costosa. En última instancia, es necesario combinar diferentes estrategias para garantizar la seguridad de las transfusiones de sangre en Europa, que incluyan la detección de donantes de sangre mediante herramientas de diagnóstico adecuadas, que probablemente deberían incluir pruebas moleculares", concluye.