C-LM registra 711 nuevos casos y alcanza los 11.788 y repuntan los fallecidos hasta los 78

TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha registra en la estadística oficial de este miércoles un total de 11.788 infectados por coronavirus, lo que supone 711 nuevos casos respecto a este martes, mientras que el número de fallecidos ha escalado hasta los 78 y se queda en 1.255, el mayor repunte de muertos de este mes.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha destacado que la Comunidad Autónoma cuenta con 1.557 pacientes curados y 354 en la UCI.

Por provincias, Ciudad Real cuenta 4.449 casos, Albacete con 3.087, Toledo con 2.597, Guadalajara 973 y Cuenca 682. El número de hospitalizados es de 2.731; 977 en la provincia de Ciudad Real, 703 en Albacete, 662 en Toledo, 248 en Guadalajara y 141 en Cuenca.

Por provincias, Ciudad Real acumula 400 fallecidos, Toledo 352, Albacete 263, Guadalajara 133 y Cuenca 107.

De los hospitalizados 531 están en el Complejo Hospitalario de Albacete, 30 en el Hospital de Almansa, 117 en el Hospital de Tomelloso, 53 en el Hospital de Manzanares, 248 en el Hospital de Guadalajara, 336 el Hospital Universitario de Ciudad Real, 5 el Hospital Nacional de Parapléjicos, 319 en el Hospital de Mancha Centro, 92 el Hospital de Villarrobledo, 127 en el Hospital de Talavera de la Reina, 141 en el Hospital de Cuenca, 49 en el Hospital de Hellín, 76 en el Hospital de Puertollano, 71 en el Hospital de Valdepeñas y 529 en el Hospital de Toledo.

En cuanto al número de residencias con casos confirmados por infección de coronavirus es 187; 56 en la provincia de Toledo, 50 en Ciudad Real, 33 en Cuenca, 25 en Albacete y 23 en Guadalajara.

El número de residentes confirmados por infección de COVID-19 es de 1.305 y el número de fallecidos es 323, según ha concretado Fernández Sanz.

El consejero se ha vuelto a referir a las cifras de fallecidos para insistir en que la región no tiene "ningún interés" en no facilitar los datos que hubiese que dar, considerando que este tema no debería ser "motivo de disputa" y apuntando que hay que ser "estrictos".

Así, ha insistido en que la persona que fallece cada día, si no tiene una prueba de laboratorio que certifique que su muerte es por coronavirus, no se puede contar como tal, y así figura en el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad.

Fernández Sanz ha explicado que el Ministerio, además, obliga a las comunidades autónomas a enviar muestras de los fallecidos "y si alguna persona fallecida no ha obtenido el resultado --del COVID-19-- pero tiene una muestra de sangre y PCR pedida, si es positivo, se envía como caso positivo".

MÁS DE 4.000 PROFESIONALES CONTRATADOS

De otro lado, ha destacado el descenso, hasta el 26 por ciento de los ingresos de urgencias por COVID-19, teniendo en cuenta que el martes era el 28 por ciento "y hace diez días el 60 por ciento". "Evidentemente hay menos gente enferma, por eso acuden menos a urgencias" por coronavirus, donde actualmente hay "mas de mil camas disponibles" que se irán "cerrando si la circunstancia especial lo permite", ha apuntado.

También ha avanzado que la región ya ha contratado a 4.106 profesionales sanitarios durante la pandemia, lo que posiciona a la Comunidad Autónoma entre las que más ha contratado de todo el país, por debajo de Madrid.

"Estamos satisfechos porque creemos que es a quien más le debemos y con quien mejor hay que comportarse y quien más se merece que estemos pendientes", ha subrayado el consejero.

Preguntado por si se mantendrá el Jueves y Viernes Santo como festivos para los sanitarios, ha detallado que, aunque "se mantiene el porcentaje en nómina de subida como cualquier festivo" y se paga lo mismo que cualquier año por festivo, sin embargo el número no será como el de cualquier año, teniendo en cuenta que tanto esos dos días como el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua, se deberá incrementar el número de personas disponibles.

Dicho esto, ha especificado que cada Gerencia tiene instrucciones de adecuar el trabajo que tenga estos días a efectos de nómina para poner a disposición de las personas que sean necesarias y adecuadas para prestar la atención sanitaria.