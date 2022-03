¿Qué es llevar una vida saludable? Es más fácil y menos sacrificado de lo que nos hacen creer

MADRID, 8 Mar. (EDIZIONES) -

Estamos en una época difícil, de pandemia, donde estamos cansados a nivel mental un poco de todo. Aparte, pasamos muchas horas sentados en la oficina o bien en casa teletrabajando. No es el mejor contexto para nosotros pero no debemos olvidar que cuidar de nuestra salud en el día a día es fundamental, y otra cosa importante: nunca es tarde o mal momento para ponernos las pilas.

Miguel Ángel Peinado es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y diplomado en Educación Física. Lleva más de 15 años trabajando como entrenador personal, profesor de Educación Física y coach de salud. Acaba de publicar 'Nunca pierdas la sonrisa' (Alienta Editorial), un manual con el que "conseguir un perfecto equilibrio entre cuerpo y mente".

En una entrevista con Infosalus destaca que la salud es lo más importante en nuestra vida. "Al final es tu motor, ¿qué pasaría si el motor de un coche no va? Si no cuidas tu salud y de ti mismo, al final no podrás disfrutar del resto de áreas de tu vida. Hay gente que a lo mejor tiene mucho dinero, por ejemplo, pero que no puede disfrutar de la vida porque no tiene salud. Al final estamos todos los días amargados por tonterías, y no te das cuenta de que puedes salir a la calle, caminar, o por ejemplo hablar porque tienes salud. Al final es lo más importante, el queremos a nosotros mismos", subraya.

Por eso, remarca que todos los días, aunque sea media hora, debemos concedernos para hacer algo de actividad física, ya sea estando en casa porque no podemos salir al estar confinados, o bien para dar un paseo o hacer deporte. "Al hacerlo creamos un hábito. Si todos los días te pones pequeños retos o haces un poco de ejercicio, al final tu cuerpo te lo pedirá y te sentirás con mejor humor y energía. La gente que no cuida su salud y no hace ejercicio se levanta cansada, de mal humor, le cuesta moverse; y al final si tienes salud tendrás una vida más feliz", agrega Peinado.

No solemos ser constante con esto, según reconoce, porque nos falta motivación y nos ponemos retos muy grandes. "Por ejemplo, cuando nos ponemos objetivos a corto plazo inalcanzables como cuando nos apuntamos a un gimnasio por primera vez todos los días hora y media. Esto es imposible de mantener por obligación. Debes empezar con dos o tres días media hora y cuando le cojas el gusto puedes aumentar el tiempo o los días, pero el primer fallo es empezar al principio muy fuerte. Como llevas mucho tiempo sin hacer nada, tu cuerpo y tu mente no aguantan y lo hacen por obligación y no consiguen empezar ese hábito", sostiene el coach de salud.

QUE NO SE NOS OLVIDE QUE ES LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE

Así, Miguel Ángel Peinado aconseja a quienes por ejemplo se pasan todo el día sentados trabajando que intenten moverse lo máximo posible a lo largo del día, que suban las escaleras en lugar de coger el ascensor, que vayan andando o en bici al máximo de sitios posible, que se levanten cada poco para dar breves paseos o moverse, y sobre todo cuando termine la hora del trabajo se programen alguna actividad que implique ejercicio físico, no solo ir andando o ir al gimnasio, sino apuntarse a clases de yoga, de pilates, de baile, o simplemente sigan una clase por internet, que está al alcance de todos.

Mantener una vida saludable significa primero llevar una vida activa, no sedentaria, según prosigue el también entrenador personal; después comer sano, variado, mucha fruta y verdura, no comer ultraprocesados, ni azúcares, porque al final este tipo de alimentación te resta energía que si no se gasta se acumula en forma de grasa y te verás peor y con menos energía.

A su vez apuesta por descansar bien. "Hay personas que no duermen ni 7 horas, pero hay que intentar dormir ese tiempo. Cuando duermes menos te levantas con las pilas a medio cargar, cansado, enfadado, y así no se puede empezar bien el día porque te vas cayendo por el suelo. Estos tres pilares son los más importantes y los que todo el mundo debería más o menos cumplir", resalta Miguel Ángel Peinado.

NUESTROS PRINCIPALES ENEMIGOS PARA UNA VIDA SALUDABLE

Por otro lado, este coach de salud llama la atención sobre el estrés, al que califica como uno de "nuestros peores enemigos a la hora de mantener una vida saludable". Según denuncia, especialmente entre las personas que viven en grandes ciudades sufren el estrés puede ser el mayor problema para no llevar una vida saludable. "En la ciudad nos falta tiempo para llegar a los sitios, tenemos estrés en el trabajo, vivimos con el tiempo limitado, y además con un estrés constante", lamenta.

Es más, subraya que no hay que olvidar que el estrés puede ser fuente de muchas enfermedades, como por ejemplo la depresión. Ahora bien, Miguel Ángel Peinado remarca que en estos casos, una vida activa, la práctica de ejercicio, nos puede ayudar a liberar ese estrés del día a día, aunque solo sea esa media hora inicial que antes se ha planteado.

"Todo el mundo debería guardarse un rato para desconectar de una manera, quedar con amigo, hacer ejercicio, pero desconectar en todos los sentidos porque si no le damos vueltas a la cabeza. Por eso lo importante es sacar un rato para el ejercicio y liberar esa energía y estrés que llevamos dentro irá muy bien porque la mejor medicina para el estrés es el ejercicio", concluye.