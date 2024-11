MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las larvas de mosquitos crecen más rápido si están expuestas a determinadas bacterias, según un nuevo estudio realizado por las universidades de Exeter (Reino Unido) y Wageningen (Países Bajos), que podría ayudar a los programas de salud mundiales.

Los investigadores han examinado cómo la bacteria Asaia afecta el desarrollo de las larvas de mosquitos. Los resultados muestran que Asaia aceleró el tiempo de desarrollo en un día, lo que podría impulsar los programas de crianza masiva que necesitan producir millones de adultos. El artículo, publicado en el 'Journal of Applied Microbiology', plantea como este descubrimiento podría ayudar a los programas de salud mundiales.

No obstante, los mosquitos 'Aedes aegypti' transmiten enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla y el zika. Los programas contra enfermedades crían y liberan mosquitos machos que no pican y que son estériles o impiden la transmisión de enfermedades. Estos programas de liberación masiva pueden ser sustancialmente más efectivos que la pulverización generalizada de insecticidas, ya que estos insectos han desarrollado resistencia a muchos productos químicos comúnmente empleados.

"Sabemos que cada especie, incluidos los humanos, depende de un 'microbioma', una mezcla compleja de microorganismos que viven dentro del cuerpo", comenta el profesor Ben Raymond, del Centro de Ecología y Conservación del Campus Penryn de la Universidad de Exeter en Cornwall."Se ha sugerido que las bacterias Asaia son partes beneficiosas de los microbiomas de los mosquitos, pero esto nunca se ha probado rigurosamente en Aedes aegypti.Sabemos que las larvas del mosquito Aedes aegypti no pueden desarrollarse sin un microbioma, y ??nuestro estudio muestra que dos especies de Asaia pueden desempeñar un papel beneficioso", concreta.

El período larvario de los mosquitos Aedes aegypti suele durar unos 10 días, por lo que acelerarlo en un día podría suponer un valioso impulso a la producción en masa. En el estudio, se añadieron bacterias Asaia al agua donde se desarrollaron las larvas de mosquitos. Dos especies en particular aceleraron el desarrollo larvario. El mecanismo que produce este fenómeno no está claro, pero no parece que estas bacterias proporcionaran beneficios nutricionales directos.

En lugar de ello, modificaron la comunidad bacteriana más amplia, reduciendo la abundancia de ciertas bacterias, incluidas algunas especies que pueden ser ligeramente parasitarias. Se demonstró que las bacterias Asaia también eliminan el oxígeno, creando condiciones que producen hormonas que promueven el desarrollo.