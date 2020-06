Lanzan un proyecto de desarrollo de aplicaciones para el dominio médico

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UNED, la Universidad del País Vasco y la Politécnica de Cataluña están llevando a cabo el Proyecto de I+D+i 'Desarrollo de Tecnología aplicada a textos para el soporte de diagnosis, prevención y gestión de instituciones de SALUD' aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El objetivo general de este proyecto es el análisis automático de la multitud de informes de texto sobre salud y asistencia sanitaria que hay en hospitales y sistemas de salud pública, escritos por médicos o enfermeras, para mejorar su asistencia a los pacientes ofreciendo estrategias de diagnóstico y prevención, y mejorando el coste económico.

La catedrática y directora del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la ETSI Informática de la UNED, Lourdes Araujo, y el profesor del mismo departamento, Juan Martínez Romo, son los investigadores principales del subproyecto de la UNED, que bajo el título INDICA-MED: INformation DIscovery and CAtegorization based on language processing for the MEDical domain, se encargará desarrollar sistemas de análisis del lenguaje natural para extraer patrones e información subyacente que puedan ayudar a los médicos.

Para desarrollar este proyecto, la UNED cuenta con la colaboración del Hospital Clínico San Carlos donde se abordará la detección de casos de riesgo en psiquiatría, la Subdirección General de Epidemiología de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para la caracterización de enfermedades raras y el Hospital Universitario Fundación Alcorcón en la búsqueda de códigos para la clasificación automática de los informes médicos.