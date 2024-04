Laia casadevall, matrona: "la sociedad nos empuja a tener hijos, pero después ni nos valora, ni cuida"

Archivo - Happy small girl holding hands on mothers belly and listening baby's heartbeat. Innocent girl Touching Abdomen Of Pregnant Mother At Home

Laia Casadevall es una matrona experta en partos domiciliados y en lactancia materna que se ha formado en Reina Unido y en España. Defiende que "maternar es un trabajo invisibilizado, al que no se le da valor, pero que es imprescindible".

Con ello, lamenta que nuestra sociedad actual "nos empuja a tener hijos, pero después no le interesamos las madres, ni se valoran los cuidamos que damos, ni les damos el valor que tienen realmente". Dice que, enseguida, se nos exige volver a la productividad y a separarnos precozmente de estas criaturas. "Esto va en contra de toda naturaleza y aquí entra toda la ambivalencia de la maternidad, lo que nos exige el sistema y lo que sentimos las madres", destaca.

Durante una entrevista con Infosalus, con motivo de la publicación de 'Maternidad consciente' (Vergara), reconoce esta matrona que es "injusto y doloroso" que estoy sea así para las madres, una situación que en muchas ocasiones les lleva a sentirse "solas", y "poco valoradas" por esos cuidados maternales que son esenciales para el futuro de la humanidad, según reconoce.

En este sentido, Casadevall reclama que las madres no debemos exigirnos esa perfección que sí impera sobre la maternidad en nuestra sociedad: "Aquí también se nos ha hecho mucho daño y se nos exige una maternidad perfecta en todos los ámbitos. Profesionalmente ser la mejor. El ser también la madre perfecta, con una crianza consciente, donde no puedes gritar, y hay que sonreír siempre. Esto no es real, y las madres somos personas humanas con necesidades propias y el problema es que como vivimos la maternidad solas, sin reconocimiento ni ayuda, esto es muy difícil".

Por tanto, considera que lo importante ante esta situación es no juzgarnos las unas a las otras, ayudarnos, y sí ve primordial el papel de la tribu, compartir con otras madres y sentirte escuchada y comprendida en esta soledad que hay de la maternidad.

LA RECUPERACIÓN TRAS EL PARTO LLEVA UN AÑO

Precisamente, en uno de los prismas donde más se le exige a la mujer es en su recuperación, en su figura, en muchos casos impedida por el ritmo del día a día y esa falta de apoyos.

"Tradicionalmente se ha pensado que la cuarentena era el tiempo necesario para que todo volviera su sitio y el cuerpo materno necesita un año entero para recuperarse del parto. Aunque, esto depende mucho de cada mujer, pero nunca volveremos a tener el mismo cuerpo porque han pasado una o tres criaturas, y han pasado cosas, y cada hijo nos deja unas cicatrices o marcas, unas huellas que para nada son feas o desagradables, sino que son recuerdos que quedan en los cuerpos y que nos hacen recordar que por ahí han pasado nuestros hijos", ensalza esta matrona.

Pero eso no significa que no volvamos a tener cuerpos sanos, funcionales y en forma, tal y como advierte, sino que insiste en que esto es posible, y para ello siempre es importante después del parto, y a partir de la cuarentena, el reanudar la actividad física y los hábitos de vida saludable, como pasear con el bebé, hacer yoga, hacer ejercicio, que nos dé el sol, una buena alimentación, etc.

Así, insiste en que después del parto, durante la cuarentena, "ese periodo tan sensible donde han pasado cosas en el cuerpo", se necesita "un poco de cueva y de descanso", y lo resalta como primer paso y "lo que realmente el cuerpo pide para recuperarse físicamente de esos cambios más inmediatos y cicatrizar heridas".

EL SUELO PÉLVICO, EL GRAN DAMNIFICADO

Después de la cuarentena recomienda siempre, independientemente del parto que se haya tenido, una valoración del suelo pélvico porque un embarazo o un determinado parto pueden dañarlo, y sobre todo hacerla antes de reanudar la actividad física.

"Históricamente la salud de las mujeres no ha importado nada, pero desde hace pocos años ponemos el foco en ella, y el suelo pélvico es una de las zonas totalmente antes olvidada. Nadie nos había explicado la importancia de cuidarnos y ahora hay más conciencia porque tener un bebé o más suele conllevar disfunciones del suelo pélvico", remarca Casadevall.

Aquí destaca que es "súper importante" no normalizar la incontinencia urinaria, el dolor en las relaciones sexuales, y buscar ayuda porque ya hay muchas profesionales en este ámbito que pueden ayudarnos. "Tener un suelo pélvico competente repercute en nuestra calidad de vida directamente", apostilla.