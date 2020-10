VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juego competitivo mejora la atención y motivación de pacientes con ictus Y puede influir positivamente en su recuperación , según un estudio de dirigido por la neuropsicóloga María Dolores Navarro, directora de formación y proyectos del Servicio de Neurorrehabilitación de Vithas y publicado por la revista Frontiers in Neuroscience.

Los déficits de atención son una de las secuelas más comunes del ictus, con una prevalencia que oscila entre el 46% y el 92% durante la fase aguda y que afecta de forma significativa a la calidad de vida de las personas que sufren este tipo de lesión cerebral. Este déficit influye directamente, entre otras, a la memoria, las funciones ejecutivas o la receptividad al aprendizaje.

Los resultados del estudio, denominado Competition Enhances the Effectiveness and Motivation of Attention Rehabilitation After Stroke, evidencian que las intervenciones competitivas pueden aportar mejoras en la atención y la motivación de los pacientes que han sufrido un ictus por encima de las intervenciones individuales o grupales no competitivas.

Al respecto, Navarro ha explicado que estos progresos podrían explicarse porque los participantes "se esfuerzan más cuando tienen que competir, considerando este tipo de intervención más divertida, lo que aumenta su motivación y adherencia al tratamiento".

En ese sentido, ha señalado que los enfoques convencionales pueden resultar "tediosos y no motivantes, por lo que la personalización de los programas de rehabilitación, ajustando la dificultad y la intensidad de la tarea a las capacidades del sujeto, es esencial para maximizar la eficacia de las intervenciones".

ESTUDIO SOBRE 40 PACIENTES

El estudio llevado a cabo por Vithas NeuroRHB se realizó en más de cuarenta pacientes de los centros de este servicio de neurorrehabilitación en Vithas Consuelo València, Vithas Sevilla y el centro de daño cerebral de Vithas Vinalopó de Elche.

Los participantes fueron asignados de forma aleatoria a una de las dos intervenciones diseñadas: competitiva y no competitiva, realizando todos ellos un total de 30 sesiones grupales en las que se combinaron el uso de tareas convencionales con el empleo de un sistema multitáctil propio desarrollado por Vithas NeuroRHB y la Universidad Politécnica de Valencia.

Todos los pacientes fueron evaluados tanto antes como después de la intervención, tomando en consideración aspectos como la velocidad de procesamiento, la atención sostenida, selectiva y dividida, la memoria de trabajo y la inhibición.

Los resultados reflejaron una efectividad clínica vinculada a la intervención competitiva, evidenciando mejoras para las diferentes habilidades cognitivas. Además, mostraron un mayor disfrute, independientemente de las preferencias individuales por la competencia.

"La rehabilitación de los pacientes con ictus suele ser un proceso prolongado en el que la motivación y la adherencia al tratamiento resultan aspectos clave para maximizar su efectividad. Los resultados de este estudio pueden ayudar a los profesionales especializados en neurorrehabilitación a diseñar intervenciones terapéuticas personalizadas que incrementen dichos aspectos", ha destacado Dolores Navarro.

El estudio se presentará, como comunicación oral, en la undécima edición Congreso Mundial de Neurorrehabilitación que tendrá lugar del 7 al 11 de octubre en la ciudad de Lyon. El evento, que se llevará a cabo de forma conjunta con el Congreso de la Sociedad Francesa de Medicina Física y de Rehabilitación, contará con la presencia de los más destacados especialistas a nivel internacional, que expondrán las últimas novedades científicas en este campo.