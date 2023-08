Los jóvenes poco atractivos y poco atléticos, ¿siguen siendo los impopulares en el colegio?

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

A pesar de la evolución de la educación escolar y los cambios en la cultura, hay algunas cosas que nunca cambian y es que, un nuevo estudio de la Universidad Atlántica de Florida (EEUU) ha revelado que la vida es más difícil para los estudiantes de secundaria que no son atractivos ni atléticos ya que son más impopulares en el colegio.

Los resultados, publicados en el 'Journal of Youth and Adolescence', muestran que estos jóvenes se volvieron cada vez más impopulares en el transcurso de un año escolar, lo que provocó aumentos posteriores en su soledad y abuso de alcohol. En pocas palabras, el grupo de pares castiga a aquellos que no tienen rasgos muy valorados, como ser guapo o ser bueno en los deportes.

El estudio puso fin a los estereotipos sobre las diferencias sexuales en rasgos importantes para el éxito con los compañeros. Durante décadas, se asumió que no ser atlético era particularmente problemático para los niños y que no ser atractivo era particularmente problemático para las niñas.

Los hallazgos revelan una transformación en la cultura social de los adolescentes de tal manera que las penalizaciones sociales asociadas a tener un bajo atractivo o un bajo nivel atlético ya no son específicas del género. Los niños y las niñas no diferían en la medida en que la impopularidad y los problemas de adaptación se derivaban del bajo atractivo y el bajo nivel atlético. A medida que crece su impopularidad, también lo hacen sus problemas.

"Los niños que carecen de los rasgos valorados por sus compañeros sufren una gran cantidad de dificultades de adaptación, muchas de las cuales se derivan de su estatura en deterioro en el grupo", afirma el autor principal y profesor de psicología en Charles de la Facultad de Ciencias E. Schmidt, Brett Laursen.

Asimismo, el autor asevera que "los niños que no son atractivos y los niños que no son atléticos se vuelven cada vez más impopulares. La creciente marginación, a su vez, precipita la soledad y el abuso del alcohol". "La creciente impopularidad es la clave para entender por qué los poco atractivos y los poco atléticos desarrollan problemas de comportamiento. De aquellos que comenzaron a beber hasta la intoxicación durante el transcurso del año escolar, casi dos tercios estaban por encima del promedio en impopularidad", añade.

El estudio incluyó a 580 estudiantes de secundaria con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años. Se pidió a los participantes que identificaran a los compañeros de clase que encajaban mejor en los siguientes descriptores: atléticos ("buenos en los deportes"), atractivos ("muy guapos") e impopulares ( "impopular"). También describieron con qué frecuencia se sintieron solos y con qué frecuencia bebieron alcohol hasta el punto de intoxicarse durante el último mes.