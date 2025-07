José Viña, referente español en longevidad: Este es el plan (realista) para llegar a los 90

MADRID, 9 Jul. (EDIZIONES) -

El envejecimiento es algo que habitualmente nos inquieta. Y por supuesto que todos queremos envejecer de la mejor forma posible y vivir cuantos más años mejor. Pero claro, para eso tenemos que cuidarnos, y luego también está el factor suerte, y también nuestra genética.

Charlamos sobre este asunto con uno de los investigadores referentes en nuestro país en materia de longevidad, el catedrático de fisiología de la Universidad de Valencia, el doctor José Viña, dado que acaba de publicar 'La Ciencia de la longevidad' (SINE QUA NON), "un libro para mejorar nuestro estilo de vida y así lograr un envejecimiento más saludable".

Lo primero de todo le preguntamos durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus si está en nuestra mano el envejecer bien, a lo que este experto mantiene que sí, aunque sólo en un 70%, según especifica. "Está en nuestra mano envejecer bien. Aunque en la vida no está nada al 100% en la mano, pero en un 70% sí depende de nosotros cómo envejezcamos; el 30% restante depende de la genética de cada uno", subraya, precisando que este principio se podría aplicar para la longevidad media, es decir, para que todos vivamos 85 años.

Ahora bien, ya para la longevidad máxima y ser centenario, Viña reconoce que "hay más carga genética", si bien recuerda también que, gracias a los avances científicos, cada vez se curan más cánceres, y enfermedades antes mortales que ahora se están convirtiendo en crónicas. "Mucho depende del diagnóstico precoz", sostiene.

CUÁNDO DEBEMOS EMPEZAR A CUIDARNOS

En este escenario, la pregunta del millón que le planteamos a este profesor universitario es la fecha en la que debemos empezar a cuidarnos para lograr de mayores un envejecimiento saludable.

Es aquí cuando este experto en longevidad advierte de que las causas del envejecimiento ocurren en la juventud, de forma que lo que hagamos de jóvenes tendrá sus efectos sobre nuestra longevidad. Es por ello por lo que aboga por "empezar a cuidarse pronto", al mismo tiempo que alerta de que lo que más envejece es el fumar.

"Si tú fumas a los 20 años, a los 30 aún no tienes bronquitis crónica, ni cáncer de pulmón, pero estos empezarán a los 60. Es decir, que te cuides desde tu juventud. Parece ser que, de promedio, se empieza a envejecer a los 30, de forma que hasta entonces lo que hace el cuerpo es madurar, y a partir de entonces envejecer", sostiene el doctor Viña.

Pero también alerta sobre lo perjudicial que resultan para un peor envejecimiento el consumo de drogas ilegales, "es otro de los aspectos que más resta a un envejecimiento saludable", al mismo tiempo que habla del estrés y de la prisa, de no hacer ejercicio, y de comer mal.

LA PRISA ACORTA LA VIDA

Con todo ello, según prosigue, su propuesta es que podemos modular la velocidad a la que envejecemos, siempre y cuando nos cuidemos un poco. "Sólo así envejecerás mucho mejor y serás más feliz en las últimas etapas de la vida", defiende.

Entre las intervenciones para modular el envejecimiento se encontraría, tal y como apunta, el tiempo, indicando que con él podemos modular la velocidad de nuestro envejecimiento: "Tenemos un periodo vital y lo tenemos que distribuir bien y no meter más cosas de las que podemos hacer e intentar hacer las cosas despacio y bien. Si aprendes a manejar el tiempo para no tener prisa estarás menos estresado y envejecerás mejor. La prisa acorta la vida. Nos vendría bien en este sentido atender al movimiento 'slow' donde la gente postula que hay que ir despacio y bien; hemos de ser amigos del tiempo. Hay que tener un tiempo para sentarse y meditar también".

Por otro lado, aconseja para envejecer bien el dedicar nuestro tiempo libre a descansar a modo creativo: "Esto significa que nuestro tiempo libre lo dediquemos a descansar a modo creativo, es decir, con algo que nos satisface, dado que todo lo que sea creativo es muy satisfactorio y promueve mucho la salud. Incluso en el trabajo hay que promocionar a la creatividad".

En cuanto al sueño, otro de los pilares fundamentales para envejecer bien, según concreta, dice que actualmente "no dormimos lo que tenemos que dormir", ni tampoco nos preparamos para dormir. "En las ciudades no se hace nunca de noche", según lamenta, a la vez que advierte de que ahora no hay melatonina por esa liberación de la luz azul de las pantallas; "8 horas es lo idóneo, y cuando uno se hace mayor puede bajar a 7 o a 6 horas", precisa el doctor Viña.

Sobre el ejercicio físico apuesta por hacerlo diariamente y por que éste sea multicomponente, es decir, aquel en el que se realicen pesas, se trabaje el equilibrio, el ejercicio aeróbico, personalizado, adecuado a la edad, y si se practica con otros, aún mejor. "Es mejor que sea social porque se cumple más, y hay ventajas psicológicas detrás. El ejercicio es un medicamento y los médicos deberían prescribirlo", insiste este experto en longevidad.

COMER MENOS Y SONREIR MÁS

Al hablar de alimentación recomienda comer menos y aumentar la ingesta de fruta y de verdura al día, "si puedes haz una comida de fruta al día y bebe mucha agua, no sólo cuando tengas sed". A la vez, menciona la importancia de las proteínas porque, a su juicio, el 40% de las personas de más de 60 de Europa están desnutridos en proteínas y hay que suplementar.

En este plano reconoce que el trabajo también cobra protagonismo dentro de las estrategias para una longevidad saludable, señalando este especialista que lo idóneo es aumentar la creatividad en el trabajo, aunque también en la vida, porque esto nos hará ser más felices, y casi seguro dice que más eficientes en el trabajo.

Finalmente, habla de la importancia de mantener relaciones personales, "nos ayudan a vivir sin estrés", apuesta por huir de las personas tóxicas o destructivas, aumentar las relaciones que nos resulten interesantes, intentar sonreír lo máximo posible, y no albergar odio en nuestro interior.