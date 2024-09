Jesús Serrano, fisioterapeuta: "Andar descalzo hace a los pies infinitamente más sanos"

MADRID, 13 Sep. (EDIZIONES) -

Actualmente 'guardamos' a nuestros pies y los tenemos encerrados en zapatos estrechos que no tienen forma de pie y que, según denuncia Jesús Serrano, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y es fisioterapeuta, aparte de experto en calzado barefoot; un aspecto que está enfermando a nuestros pies.

"El pie está encerrado porque así nos lo han dicho y enseñado en un zapato que precisamente no tiene forma de pie, que es como una escayola con cordones. Con ello, llevamos a los pies atrofiados. Debemos andar descalzos. Esto hace a los pies infinitamente más sanos, con los dedos separados, los dedos rectos, los pies musculados, y sin patología en el pie. Nuestros calzados deben contar con forma de pie, un modelo que le permita la misma funcionalidad que ir descalzos", remarca en una entrevista con Europa Press Infosalus.

Con motivo de la publicación de 'La salud a tus pies' (HarperCollins), este experto en calzado barefoot llama la atención sobre el hecho de que lo habitual en verano es que surjan más tendinitis o fascitis plantares, favorecidas en gran parte porque pasamos más tiempo descalzos, que durante el año que llevamos más tiempo el pie con zapatos.

SE DEBEN ENTRENAR LOS PIES, ¿CÓMO?

"En verano, como llevamos más tiempo los pies libres, y estos no están atrofiados por los zapatos estrechos, pasa como cuando vamos al gimnasio que después tenemos agujetas, que duelen los pies. El pie es igual que el resto del cuerpo. Hay que entrenarlo de manera libre y, cuando se usa, duele. Es algo natural", advierte.

Eso sí, lamenta Serrano que cuando los pies duelen hoy en día se aconseja por ejemplo el empleo de una plantilla dentro de un zapato que se abroche muy fuerte y esté muy duro. "Hacemos justo lo contrario que con en el resto del cuerpo. Es decir, una rodilla cuando duele hacemos ejercicios, y la fortalecemos. Y el pie, cuando duele, hacemos justamente lo contrario. Lo encerramos en un zapato estrecho y con una plantilla. Yo hace años me di cuenta de que lo mejor para la salud de los pies es hacer lo mismo que para el resto del cuerpo, que es moverlos, fortalecerlos, entrenarlos, y usar un zapato que no escayole el pie, sino que le permita una funcionalidad completa", defiende este especialista.

Con ello, resalta que para entrenar a nuestros pies en el día a día lo más importante es ir el máximo tiempo posible descalzos, por casa, y por donde podamos, incluso en el gimnasio, tal y como asegura: "No es lo mismo en una sentadilla con una zapatilla estrecha, amortiguada y con 'drop', que hacerla con el pie desnudo. Una sentadilla no se hace independientemente al pie, éste es fundamental y si está encerrado no trabaja como naturalmente ha sido creado".

Además de aconsejar el intentar andar descalzos en espacios seguros, como la piscina o la playa, "en los máximos sitios posibles", e incluso en el campo. "Andar descalzo es fundamental para enriquecer nuestros pies y que estos estén fuertes y sanos", insiste este fisioterapeuta experto en calzado barefoot.

CUIDAR DE LOS PIES ES PREVENIR PROBLEMAS

Entre otros aspectos explica en su libro que el cuidado de los pies es fundamental para mantener una postura saludable, y prevenir además problemas de salud de carácter óseo, o muscular.

Recuerda a su vez que la mayor parte de las patologías en nuestros pies están provocadas por los zapatos estrechos. Pone el ejemplo de algún paciente que tenía bruxismo y al eliminar el calzado estrecho y pasarse al barefoot ha visto cómo desaparecía su bruxismo: "A nivel emocional sufrir de los pies genera cortisol, es decir, que nos estresa, y por eso por la noche apretamos los dientes y podemos tener bruxismo", sostiene Serrano.

PATOLOGÍAS DEL PIE POR ZAPATOS ESTRECHOS

Por otro lado, comenta que el problema de muchas patologías de los pies se encuentra en el zapato estrecho. "Habitualmente, la causa de la patologías del pie, salvo malformación o un accidente, es el zapato estrecho, que deforma los pies y atrofia la musculatura", mantiene.

Entre otras apunta a los juanetes, a los dedos en garra, metatarsalgias, fascitis, uñas encarnadas, o neuroma de Morton, por ejemplo. "Si nos pasamos al zapato ancho, entrenamos, usamos herramientas, y hacemos ejercicios para corregir esas patologías, como por ejemplo dedos que están encogidos, estos al final se estiran o enderezan; puentes del pie planos donde aparece el puente; pies cavos que dejan de ser cavos; todo es entrenable, lo único que necesitamos es descalzarnos, hacer ejercicios, y usar un zapato con forma de pie", reitera.

CUIDADO CON EL CALZADO DE LAS PERSONAS MAYORES

Es más, alerta de que "la salud de las personas mayores mejoraría mucho si se pasaran al barefoot y no al calzado que venden en las ortopedias y en las farmacias destinado a ellos, que lo tacha de "aberración".

A su juicio, si las personas mayores se pasaran al barefoot sería todo mejor para ellos; aunque matiza, eso sí, que siempre valorando cada caso porque "son personas delicadas", y la capacidad de mejora es más difícil en éstas, entre otros puntos porque su organismo está más deteriorado y es difícil conseguir masa muscular a esas edades, donde además hay más artrosis.

"Vemos a muchas personas mayores con problemas de estabilidad porque los dedos los tienen torcidos, tienen insensibles los pies, les ha desaparecido la grasa talar, el amortiguador natural porque llevan toda la vida con plantillas duras, zapato estrecho, y ese pie que nunca se ha estimulado de forma natural, por el tabú de que 'andar descalzo es malo'", subraya Jesús Serrano.

Todo el mundo es consciente, según prosigue, de que cuanto más cerca del suelo se está más estable se es. "Un zapato que sea muy finito de suela dará más estabilidad, y favorecerá unos dedos separados y anchos, que un zapato con puntera estrecha y con mucha amortiguación o talón", concluye.