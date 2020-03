IU critica el cierre de ambulatorios sin reforzar servicios alternativos como la atención telefónica

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha criticado el cierre de centros de salud y ambulatorios con motivo de la pandemia, sin recabar previamente la información suficiente y sin reforzar de forma paralela otros servicios alternativos como la atención telefónica a pacientes en sus domicilios.

"Deben tenerse muy en cuenta las claras advertencias de estos trabajadores y trabajadoras de la Atención Primaria cuando señalan que no puede ponerse en peligro lo que es el primer muro de contención de la pandemia", señala IU, que considera que su labor sigue siendo "fundamental" para evitar el "colapso" de los hospitales, incluidas las instalaciones de campaña montadas o en fase de ello en distintos territorios.

En concreto, IU recuerda el caso de la Comunidad de Madrid, donde se ha cerrado cerca de medio centenar de centros de salud y consultorios locales, al tiempo que en otros ha reducido su horario de atención solo al turno de mañana.

Así, la formación lamenta que el gobierno regional ejecute estas medidas "sin avisar" o "sin ofrecer apenas información a los pacientes con la suficiente anterioridad sobre los centros de Atención Primaria que quedan afectados y, lo que no es menos grave, tampoco a los propios profesionales".

Para IU, "el conocimiento a pie de obra que tienen los profesionales de los centros de salud y a nivel de pequeñas poblaciones sobre la población que atienden es vital" para evaluar los posibles casos, tanto de su situación de salud como sociosanitaria. "No solo hacen una primera evaluación de casos sospechosos o no, sino qué personas pueden hacer el aislamiento y seguimiento en su domicilio y a quiénes, por sus circunstancias personales y de salud, no les es posible", añade.

Además, considera que ninguna reorganización puede hacerse "a costa de que asuma más riesgos para la salud la población atendida en sus domicilios", tanto en casos de Covid-19 como de cualquier otra enfermedad, incluso crónica, que las personas siguen padeciendo.