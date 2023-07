El ISCIII participa en tres nuevos proyectos europeos de investigación biomédica y vigilancia de la salud pública

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) participará en tres nuevos proyectos europeos de investigación biomédica y vigilancia de la salud pública.

Dos de estos proyectos, 'EVORA' e 'INTERCEPTOR', están vinculados a la Infraestructura Europea de investigación en Agentes Altamente Patógenos (ERINHA, por sus siglas en inglés) y abordarán el manejo de enfermedades infecciosas emergentes.

El tercero, 'EU-WISH', se enmarca en el trabajo de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA, por sus siglas en inglés) y se centrará en el estudio de aguas residuales como complemento a otras formas de vigilancia de la salud pública.

Así, este proyecto utilizará la experiencia desarrollada con el SARS-CoV-2 para ampliar el uso de la vigilancia como indicador epidemiológico para un sistema de alerta temprana frente a posibles amenazas para la salud pública, tratando de coordinar estructuras nacionales potenciando el papel de la UE en este ámbito.

Con respecto al consorcio 'EU-WISH', cuenta con la participación de 62 institutos y centros de investigación de 26 países europeos. La participación española estará liderada desde el ISCIII, y también participan otras entidades españolas como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y las universidades de Barcelona, Santiago y Salamanca.

Para la coordinación del papel español en 'EU-WISH' colaborarán varios centros del ISCIII: el Centro Nacional de Microbiología (CNM), el Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) y las Unidades Centrales Científico Técnicas del Instituto, especialmente el área de Bioinformática.

CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS GLOBALES

En cuanto a las dos iniciativas ligadas a la Infraestructura Europea de Investigación en Agentes Altamente Patógenos, se trata de los proyectos 'EVORA' (European Viral Outbreak Research Alliance) e 'INTERCEPTOR' (INTERnational Cooperation of high containment research infrastructures: from Epidemic Preparedness TO Response). El ISCIII forma parte de esta Infraestructura Europea de Investigación desde 2021.

En 'EVORA' participan 11 países europeos, entre ellos España. Esta iniciativa reúne a tres Infraestructuras de Investigación: junto a ERINHA, están implicadas 'ELIXIR' y 'EVA', lo que permite reunir conocimientos y experiencias en instalaciones científicas de alta contención biológica, biobancos y soluciones para la gestión de datos bajo un único marco interoperable concertado, con una perspectiva común y de largo plazo.

El objetivo de 'EVORA' es fortalecer la capacidad de la UE en la preparación y la respuesta a enfermedades virales que amenacen la salud pública, unificando operaciones para lograr una capacidad de acción global óptima y sostenible.

'EVORA' también abordará los complejos aspectos regulatorios de la investigación preclínica que involucra patógenos de alto riesgo, para garantizar la operatividad de la estructura, y facilitará nuevas alianzas entre infraestructuras de última generación en la respuesta a enfermedades infecciosas, fortaleciendo la cohesión europea en este ámbito, impulsando la competitividad en el Área Europea de Investigación (ERA) y mejorando la resiliencia de la UE frente a las enfermedades transmisibles emergentes.

Por su parte, 'INTERCEPTOR' reúne infraestructuras de alta contención de Europa gracias a la participación de países con laboratorios de alta seguridad biológica. El papel de España en este proyecto, liderado desde el Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, quedará reforzado en los próximos años gracias a la futura construcción y puesta en marcha de un laboratorio de bioseguridad de nivel.

El proyecto se centrará en la provisión de acceso a Laboratorios de Alta Contención (LAC), la incorporación del capital humano en estos laboratorios, incluyendo la gestión de riesgos biológicos, el intercambio de recursos críticos, la armonización y la interoperabilidad.

Las acciones propuestas ayudarán a garantizar un acceso más amplio a estas instalaciones de última generación, respetando las medidas necesarias de bioseguridad y biocustodia, y a promover el establecimiento de una red global sostenible de infraestructuras de investigación de alta contención.