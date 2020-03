El ISCIII gana proyecto europeo de investigación para mejorar la salud en comunidades pequeñas, aisladas o despobladas

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto MELTIC, desarrollado por investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha resultado vencedor de una convocatoria europea de financiación abierta desarrollada por el programa ORION (Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge), que trata de impulsar la Investigación e Innovación Responsable (RRI).

MELTIC, cuyo desarrollo ha arrancado este 1 de marzo, persigue la creación conjunta de información útil en investigación de salud y tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos que viven en comunidades pequeñas, aisladas y/o despobladas.

La investigadora Victoria Ramos, científica titular en la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud Digital del ISCIII, es la coordinadora del proyecto, que está alineado con los objetivos que persigue ORION: lograr que las actividades de investigación en ciencias de la vida y biomedicina sean más abiertas, transparentes, accesibles, relevantes y tengan mayor impacto tanto para la investigación como para la sociedad.

El ISCIII ha logrado la financiación para desarrollar durante un año el proyecto, tras competir contra otras catorce propuestas europeas. MELTIC, que responde a las siglas 'Ideas MELting pot for TIC and Health science for Citizens in small communities', trabajará en el estudio de la despoblación, la promoción de la salud, el envejecimiento activo, la educación científica, la promoción de la juventud y el cambio climático, identificando y abordando las necesidades de los ciudadanos que viven en zonas aisladas y despobladas.

A través de metodologías de co-creación (forma de trabajo que implica a todos los grupos participantes en la planificación, desarrollo, implantación y difusión de un proyecto), MELTIC profundizará en la investigación en TIC y biomedicina con cuestiones como el autoaprendizaje en prevención de la salud, la discriminación de información sanitaria falsa, la prevención de adicciones como la ludopatía y la construcción de nuevos espacios públicos innovadores y creativos de atención a la salud, entre otras acciones.

El experimento de co-creación consiste en 3 reuniones de diferentes agentes de toda Europa, entre los que estarán presentes tanto representantes de las instituciones, como educadores, profesionales sanitarios y ciudadanía, a través de ayuntamientos, hospitales y asociaciones, entre otros. Se desarrollará una propuesta tecnológica para una futura 'app' o una web que sirva para redibujar un modelo de cooperación socioespacial de la población de estas pequeñas comunidades. También se publicará un vademécum de 100 ideas sobre tecnología y salud, que serán extraídas del citado ejercicio de co-creación.

Además de Ramos y el equipo de la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud Digital del ISCIII, en el proyecto Meltic participarán Bungau Codruta, investigador del Hospital de Deta, en Rumanía; Andres Dochao, coordinador del Programa de Ciudades Amigables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en La Palma del Condado, en Huelva; Roberto D'Amico, del Programa de Ciudades Amigables de Mirabello, en Italia; y Anabella Caeiro, coordinadora del Programa de Ciudades Amigables de Reguengos de Monzaraz, en Portugal.