El ISCIII destaca el creciente impulso de la medicina genómica en España

Durante una nueva reunión de los grupos espejo nacionales de la iniciativa europea 1+ Millón de Genomas

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha destacado el creciente impulso que se está dando en España a la medicina genómica, tal y como se ha confirmado durante la celebración de la sexta reunión anual de los 12 grupos espejos españoles de la iniciativa 1+Million Genomes (1+MG).

La iniciativa 1+MG, respaldada desde el 2018 por 24 países de la UE, entre ellos España, más Reino Unido y Noruega, tiene como objetivo permitir un acceso seguro a los datos genómicos de la población europea obtenidos mediante investigación biomédica para mejorar la I+D+I, la atención sanitaria personalizada y la elaboración de políticas sanitarias.

Con esta iniciativa, la Comisión Europea ha venido financiando diferentes proyectos para hacer realidad la implantación de una red interoperable y transfronteriza de bases de datos nacionales en la que se puedan compartir un gran número de genomas. Entre estos proyectos destacan el proyecto 'Beyond 1 Million Genomes' (B1MG) (finalizado en octubre 2023), el proyecto en ejecución 'Genome Data Infraestructure' (GDI), el proyecto 'Genome of Europe' iniciado a principios de este mes y, por último, el proyecto 'B1MG Plus', aún pendiente de comenzar.

El ISCIII asegura que en todas estas iniciativas juega un papel destacado como organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y del Ministerio de Sanidad. La labor del instituto facilitará a la comunidad investigadora y clínica a acceder a una información que, analizada, interpretada y comparada, pueda facilitar la investigación, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

De forma transversal y complementaria a estos proyectos europeos, el ISCIII destaca que los grupos espejo españoles juegan una figura fundamental para la correcta implementación de la infraestructura federada de datos genómicos europeos a nivel nacional. La función de los grupos espejo es coordinar el trabajo en cada país participante, recibir información de los líderes europeos y transmitirla hacia las iniciativas nacionales actuando como multiplicadores, realizando una labor de asesoría para la correcta implantación de los objetivos de 1+ MG en todas las regiones de los Estados miembro. Para cada uno de los 12 paquetes de trabajo de la iniciativa 1+MG hay un líder en cada país. Del total, 5 de ellos son coliderados por el ISCIII.

TEMÁTICA DE LA REUNIÓN

La sexta reunión anual de los 12 grupos espejos de la iniciativa 1+Million Genomes ha contado con la organización del ISCIII y la presencia de los líderes de los grupos. Esta sexta reunión, inaugurada por la directora del Instituto Marina Pollán, se ha centrado en impulsar la actividad de estos grupos de trabajo y reforzar su coordinación, tras algunas modificaciones en su liderazgo y enfoque a propuesta de la Comisión Europea. En la apertura también ha estado presente Daniel Ruiz Iruela, subdirector general de Proyectos Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales.

Durante la reunión, Elena Doménech, coordinadora de la citada Subdirección General del ISCIII, ha presentado la normativa del Espacio Europeo de Datos Sanitarios como el contexto legislativo donde enmarcar la iniciativa 1+MG, y ha expuesto los avances del Pilar I del GDI. Por su parte, Ángela Ponce, gestora del proyecto, ha presentado la nueva hoja de ruta 2023-2027 de la iniciativa 1+MG.

Para terminar la primera sesión, Jordi Rambla, del Centro de Regulación Genómica, y Salvador Capella, del Barcelona Supercomputing Center, han presentado los avances del Pilar II y Pilar III del GDI, compartiendo información sobre el estado de desarrollo del nodo nacional. Durante la segunda sesión, cada uno de los líderes de los grupos espejos han presentado la actualidad y han compartido el trabajo que se ha venido realizando a nivel europeo y español para contribuir a la iniciativa 1+MG.

Según el ISCIII, la reunión ha confirmado el creciente impulso que se está dando en España a la medicina genómica, el alineamiento de la Infraestructura IMPaCT del Medicina de Precisión del ISCIII con la iniciativa europea 1+MG, y la renovación de los grupos espejo para seguir contribuyendo y trabajando de manera coordinada en el impulso de la genómica.