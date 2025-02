Una inyección semanal podría reemplazar el tratamiento diario para la lipodistrofia

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de Rutgers Health (Estados Unidos) han descubierto que una inyección semanal de medicamento para la diabetes podría reemplazar las dolorosas inyecciones diarias de hormonas para personas con una forma genética rara de lipodistrofia que deja a los pacientes con casi cero tejido graso, según un estudio publicado en 'The New England Journal of Medicine'.

La lipodistrofia generalizada congénita (LGC), que afecta solo a unos pocos miles de personas en todo el mundo, provoca enfermedades metabólicas graves, diabetes, resistencia a la insulina y una menor expectativa de vida. Al no contar con tejido graso para almacenarlo adecuadamente, la grasa se acumula en órganos como el hígado, lo que provoca una resistencia extrema a la insulina y diabetes.

"Estos pacientes están gravemente enfermos y enfrentan una expectativa de vida marcadamente reducida debido a una profunda resistencia a la insulina", explica Christoph Buettner, jefe de endocrinología, metabolismo y nutrición en la Facultad de Medicina Robert Wood Johnson de Rutgers y autor principal del estudio.

En la actualidad, el tratamiento estándar para la leucemia linfocítica crónica consiste en inyecciones diarias de metreleptina, una versión sintética de la hormona leptina, que se produce de forma natural exclusivamente en el tejido adiposo. Sin embargo, las inyecciones diarias de leptina son caras (cuestan cientos de miles de dólares al año) y especialmente dolorosas para los pacientes con leucemia linfocítica crónica.

"Cuando te inyectas insulina, por ejemplo, lo haces en la grasa subcutánea, pero estos pacientes no tienen esa grasa. Cada inyección es dolorosa", matiza Svetlana Ten, profesora adjunta de pediatría y primera autora del estudio.

En el estudio reciente, los investigadores exploraron si el medicamento para la diabetes y la obesidad tirzepatida (el ingrediente activo de Zepbound y Mounjaro) podría mejorar la CGL, ya que mejora la resistencia a la insulina. La tirzepatida se administra mediante una inyección semanal, lo que potencialmente reduce la carga y el dolor asociados con el tratamiento de la CGL. También es mucho más asequible que la metreleptina.

El primer paciente, un hombre de 23 años que había rechazado los dolorosos tratamientos diarios con leptina e insulina durante dos años, vio cómo su nivel medio de glucosa en sangre descendía de 252 a 128 miligramos por decilitro después de tres semanas con la dosis máxima de tirzepatida. Su nivel de glucosa en sangre, que había estado en niveles saludables entre 70 y 140 miligramos por decilitro en el 8% de las lecturas, se mantuvo en niveles saludables en el 93% de las lecturas, una normalización casi completa sin necesidad de inyectarse insulina. La segunda paciente, una mujer de 64 años que necesitaba inyecciones suplementarias de insulina porque la leptina por sí sola no podía controlar su glucosa en sangre, alcanzó niveles normales de glucosa en sangre con tirzepatida sola.

"La sorpresa aquí fue que cuando dejamos de administrar leptina y le dimos tirzepatida, la paciente estuvo muy bien controlada, probablemente mejor que cuando tomaba leptina", cuenta Buettner. "La leptina es una hormona importante, producida únicamente por el tejido graso, que es un importante regulador del metabolismo, por lo que la terapia con leptina tenía sentido intuitivo en pacientes con LCG. La hormona GLP1, que es imitada por la tirzepatida, no se produce en el tejido adiposo, y aunque la tirzepatida es un sensibilizador de la insulina, no esperábamos que tuviera tanta potencia en pacientes con LCG".

Si bien tanto la tirzepatida como la leptina actúan en el cerebro, lo hacen a través de diferentes vías de señalización y actúan sobre diferentes neuronas en distintas regiones cerebrales. Esto sugiere que la señalización de la leptina y el GLP1 puede tener una superposición más amplia de lo que se había sugerido hasta ahora.

Los investigadores planean un ensayo más grande para validar estos resultados iniciales, aunque reclutar suficientes pacientes será un desafío dada la rareza de la enfermedad. Si los resultados se confirman en estudios más amplios, la tirzepatida podría ofrecer a los pacientes con LCG una opción de tratamiento más sencilla y potencialmente más asequible. Sin embargo, Buettner argumeta que se necesitan más investigaciones para evaluar tanto la eficacia como la seguridad a largo plazo en esta población específica de pacientes y más allá de eso en otras afecciones con deficiencia de leptina.