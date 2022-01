Investigan nuevas evidencias que revelan vínculos entre la calidad del esperma y el uso de móviles

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo metaanalisis de estudios sobre los efectos potenciales de los teléfonos celulares en la calidad del esperma, realizado por la Universidad Nacional de Pusan (Corea) revela nuevas evidencias que relacionan la calidad del esperma y el uso de móviles.

Los teléfonos celulares han logrado acercar el mundo, haciendo la vida tolerable durante un momento muy difícil. Pero los teléfonos móviles también tienen sus desventajas. Pueden tener efectos negativos sobre la salud. Esto se debe a que los teléfonos celulares emiten ondas electromagnéticas de radiofrecuencia (RF-EMW), que son absorbidas por el cuerpo.

En un esfuerzo por presentar resultados más actualizados, un equipo de investigadores dirigido por el profesor asistente Yun Hak Kim, examinó 435 estudios y registros publicados entre 2012 y 2021 y encontraron 18, que cubrían un total de 4.280 muestras, que eran adecuados para los análisis estadísticos.

Según un metanálisis de 2011, los datos de estudios anteriores indican que los RF-EMW emitidos por los teléfonos celulares degradan la calidad del esperma al reducir su motilidad, viabilidad y concentración. Sin embargo, este metanálisis tenía algunas limitaciones, ya que tenía poca cantidad de datos in vivo y consideraba modelos de teléfonos celulares que ahora están desactualizados.

En general, los resultados indican que el uso de teléfonos celulares está asociado con una motilidad, viabilidad y concentración reducidas de los espermatozoides. Estos hallazgos son más refinados que los del metanálisis anterior gracias a un mejor análisis de subgrupos de los datos. Otro aspecto importante que analizaron los investigadores fue si un mayor tiempo de exposición a los teléfonos celulares se correlacionaba con una menor calidad del esperma.

Sin embargo, descubrieron que la disminución en la calidad del esperma no estaba significativamente relacionada con el tiempo de exposición, solo con la exposición a los teléfonos móviles en sí. Teniendo en cuenta que los resultados fueron consistentes tanto en datos 'in vivo' como 'in vitro' (semen cultivado), Kim advierte que "los usuarios masculinos de teléfonos celulares deben esforzarse por reducir el uso de teléfonos móviles para proteger la calidad de su esperma".

Sabiendo que la cantidad de usuarios de teléfonos celulares probablemente aumentará en el futuro, ya es hora de que comencemos a considerar la exposición a RF-EMW como uno de los factores subyacentes que causan una reducción en la calidad del esperma entre la población masculina.

Además, al ver cómo las tecnologías evolucionan tan rápidamente, el Dr. Kim comenta que "se necesitarán estudios adicionales para determinar el efecto de la exposición a los EMW emitidos por los nuevos modelos de teléfonos móviles en el entorno digital actual".

La conclusión es que, si le preocupa su fertilidad (y potencialmente otros aspectos de su salud), puede ser una buena idea limitar el uso diario de su teléfono celular, señalan los investigadores que han publicado su estudio en 'Environmental Research'.