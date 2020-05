Investigan nuevas estrategias de inactivación del virus mediante activación de nanofuentes de calor

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación Innovation in Materials and Molecular Engineering - Biomateriales for Regenerative Therapies (IMEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC), dirigido por Carlos Aleman, profesor del Departamento de Ingeniería Química, llevará a cabo el 'Estudio computacional para el desarrollo de plataformas de detección hiperespectrales del SARS-CoV-2', que estará liderado por el investigador Joan Torras, del grupo IMEM, con la colaboración de Oscar Bertran, del mismo grupo.

Para llevar a cabo el estudio, la asociación Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE), que tiene como misión facilitar descubrimientos científicos de alto impacto en todas las disciplinas por el beneficio de la sociedad y mejorar la competitividad europea, ha concedido al grupo de la UPC 40 millones de horas del supercomputador Joliot-Curie instalado en el Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de París, el equivalente a 4.500 años en horas de cálculo con ordenadores convenionales.

Durante 6 meses de computación se llevarán a cabo simulaciones sobre los mecanismos de reconocimiento molecular y se estudiarán sus aplicaciones para desactivar el virus. Se profundizará en el efecto de las nanopartículas funcionalizadas sobre la estructura molecular del SARS-CoV-2.

En particular, se determinará la influencia del incremento de temperatura local conseguido mediante la activación de nanofuentes de calor. La energía se transfiere cuando las nanopartículas son iluminadas con luz de una determinada longitud de onda y se calientan gracias al efecto de resonancia de plasmón superficial, con el objetivo de desactivar el virus mediante el calor irradiado.

La investigación se enmarca en el proyecto contra la COVID-19 impulsado por B. Braun, multinacional del sector hospitalario, en colaboración con la UPC, el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) y el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), y se centra en diseñar estrategias innovadoras para la detección, el bloqueo y la eliminación del virus, basadas en las propiedades físicas y químicas de las nanopartículas metálicas modificadas.