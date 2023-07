Investigadores de la UJI plantean un tratamiento para frenar los factores neuronales que influyen en Alzheimer o TDAH

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Neurobiotecnología de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) ha planteado un tratamiento para frenar la neuroinflamación y la resistencia a insulina cerebral que subyace en muchos trastornos neurológicos y psiquiátricos.

En este sentido, la comunidad científica internacional reconoce cada vez más la inflamación central y sistémica como un denominador común para los trastornos neurológicos y psiquiátricos.

Afecciones como el síndrome metabólico que induce resistencia a insulina, la enfermedad de Alzheimer (EA), de Parkinson o trastornos psiquiátricos como la depresión, el déficit de atención e hiperactividad (TDAH) comparten esta característica. Sin embargo, aún se desconocen los motivos por los que un proceso neuroinflamatorio conduce a síntomas psiquiátricos o neurológicos específicos.

En sus últimos estudios, el grupo ha planteado un tratamiento con una fitohormona, el ácido abscísico (ABA) para reducir la neuroinflamación en modelos animales del TDAH, un trastorno psiquiátrico del neurodesarrollo.

La disfunción dopaminérgica central es una de las causas que actualmente se reconocen como factor determinante en el TDAH. Este déficit provoca impulsividad, hiperactividad, falta de atención y a menudo va asociado con problemas de regulación de las emociones, incluso con aumento de la sensibilidad al dolor.

En el estudio 'Targeting Neuroinflammation with Abscisic Acid Reduces Pain Sensitivity in Females and Hyperactivity in Males of an ADHD Mice Model' han demostrado que, en un modelo preclínico validado de TDAH, la deficiencia de dopamina induce a neuroinflamación en ciertas áreas cerebrales, y han observado que reduciéndola se obtiene un efecto terapéutico sin alterar farmacológicamente los niveles de dopamina.

Además, se han mostrado diferencias en la manifestación de los síntomas dependiendo del sexo y la edad. En este estudio, las hembras presentaron mayor sensibilidad al dolor y los machos mayor hiperactividad.

Con la administración de ABA estos síntomas se redujeron significativamente, asociados a una disminución importante de la neuroinflamación en las áreas cerebrales implicadas. Este artículo demuestra, por primera vez (de acuerdo con los datos que manejan), que la suplementación de ABA como antinflamatorio natural tiene un potencial terapéutico en el manejo del TDAH, abriendo nuevas alternativas efectivas no farmacológicas en el tratamiento y/o la prevención de este síndrome.

El Alzheimer es uno de los constantes temas de investigación del grupo de Neurobiotecnología de la UJI, dado que en esta enfermedad neurodegenerativa la resistencia a insulina cerebral y la neuroinflamación juegan un papel decisivo y previo a los depósitos de placas amiloides y ovillos neurofibrilares.

En el artículo 'Long Non-Coding RNAs, Extracellular Vesicles and Inflammation in Alzheimer's Disease' han realizado una revisión de los estudios centrados en la relación positiva entre el ARN no codificante largo (IncRNA) y la neuroinflamación subyacente en esta enfermedad.

La conclusión del estudio apoya el papel emergente de los lncRNAs en la identificación de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer que favorezcan su diagnóstico además de su papel como nuevas dianas terapéuticas para una mejor y más efectiva intervención, incluso en la medicina de precisión.

Otro aspecto importante en esta enfermedad es la disbiosis del microbiota intestinal, el grupo ha revisado los ensayos clínicos más recientes sobre la intervención con probióticos para prevenir su progresión en personas con deterioro cognitivo leve. La revisión ha concluido que el uso de probióticos puede ser útil en individuos con deterioro cognitivo leve y puede retrasar su progresión.

Asimismo, otra línea del grupo es el estudio de la resistencia cerebral a la insulina como diana en el tratamiento y el manejo de esta misma enfermedad. La insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo I (IGF-1) desempeñan un papel destacado en la supervivencia neuronal y en la actividad cerebral a lo largo de la vida.

En esta línea, el grupo ha publicado dos artículos en los últimos años, demostrando la importancia de sustrato receptor de insulina (IRS1) como pieza clave en la encrucijada de los procesos de maduración sináptica durante el desarrollo y en procesos degenerativos.