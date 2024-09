Investigadores de la UCM desarrollan una plataforma de diagnóstico portátil para el ébola

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han obtenido financiación en el marco de un Proyecto Europeo para el desarrollo de un sistema interconectado de vigilancia y predicción de posibles nuevos brotes de Ébola en países de África Subsahariana.

El proyecto denominado EPoCA tiene como objetivo abordar estos desafíos mediante el desarrollo de una plataforma de diagnóstico portátil en el punto de atención para la detección del ébola. Este sistema aprovecha la avanzada tecnología de multiplexación de grafeno en sensores de efecto de campo. Estos están construidos con capas de grafeno debidamente modificadas en su superficie para permitir la identificación rápida y precisa del virus del ébola en muestras de sangre de pacientes sospechosos.

La segunda característica clave de la plataforma es su integración con un sistema de redes en la nube basado en IA. Los resultados de diagnóstico obtenidos localmente se transmitirán a un servidor central y serán procesados por un software de IA personalizado.

El sistema de IA rastreará patrones de la enfermedad e identificará tendencias inusuales, ayudando a predecir posibles emergencias de salud pública. Si es necesario, el sistema difundirá alertas sanitarias a todas las plataformas interconectadas, asegurando respuestas oportunas y coordinadas a través de fronteras nacionales e internacionales. Esta estrategia mejorará la preparación pandémica al permitir que los sistemas de salud respondan rápidamente a las amenazas emergentes, al tiempo que fortalece las infraestructuras de salud locales.

La plataforma se desplegará en dos países del África subsahariana: la República Democrática del Congo (donde el ébola es endémico) y Ghana (donde el virus no es endémico actualmente). Al centrarse en estos dos contextos distintos, el proyecto mejorará la capacidad de detección de brotes y la capacidad de respuesta en una amplia gama de escenarios.

Al combinar los biosensores en grafeno, la Inteligencia Artificial y el intercambio de datos en tiempo real, EPoCA no solo busca minimizar el impacto local y global del virus, sino también asegurar que los sistemas de salud en las regiones afectadas estén mejor equipados para manejar futuras crisis de salud pública.

EPoCA es un proyecto de tres años que comenzó en julio de 2024, financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea, y reúne a un consorcio diverso de cuatro socios académicos (Universidad Complutense de Madrid (UCM)-España, Universidad de Granada (UGR)-España, Universitá Campus Biomedico di Roma (UCBM)-Italia, University of Ghana (UG)-Ghana), tres empresas tecnológicas (Libelium (LIB)-España, Medtronic Portugal (MDT)-Portugal, BRIDG OÜ (BRD)-Estonia) y un instituto de investigación (Institut National de Recherche Biomedicale du Zaire (INRB) - República Democrática del Congo), conectando Europa y África.

Este esfuerzo colaborativo abarca múltiples sectores, combinando experiencia en biosensores, inteligencia artificial y salud pública para desarrollar una solución integral para la detección y vigilancia del ébola.

El proceso de modificación de la superficie de grafeno es una etapa crucial de cara a la detección específica y sensible de patógenos como, por ejemplo, el ébola dado que el nanomaterial de por sí, no obstante todas sus reconocidas ventajas, no presenta las características adecuadas para ser empleados en diagnostica.