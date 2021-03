Investigadores sugieren posible relación entre las infecciones intestinales y la gravedad de la Covid-19

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC) de CAS y de la Universidad de Yale (EEUU) sugieren una posible relación entre las infecciones intestinales y la gravedad de la enfermedad por la Covid-19, tras exploraron los posibles mecanismos de los síntomas intestinales causados por la infección y las diferentes manifestaciones gastrointestinales en pacientes.

En un artículo publicado en 'Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology', recuerdan que las manifestaciones clínicas de COVID-19 son principalmente fiebre, tos e imágenes pulmonares, también se han informado síntomas gastrointestinales. Aproximadamente el 50 por ciento de los pacientes con COVID-19 han mostrado ARN del SARS-CoV-2 detectable en sus muestras fecales. También se ha informado evidencia de infección intestinal por SARS-CoV-2 en base a múltiples estudios en animales 'in vitro' e 'in vivo'.

Se resumió la evidencia existente de infección intestinal en COVID-19. La expresión intestinal del receptor del SARS-CoV-2 y la serina proteasa se mantiene en un nivel relativamente alto. Se detectaron partículas de virus e inflamación intestinal en la autopsia y biopsia de los intestinos del paciente. Las líneas celulares intestinales 'in vitro' y los órganos intestinales se identificaron como susceptibles al SARS-CoV-2. También se resumieron y compararon los modelos de ratón, hámster, hurón, mono rhesus y otros animales que se pueden utilizar para investigar la infección intestinal del SARS-CoV-2.

Se discutió el riesgo de transmisión fecal-oral potencial del SARS-CoV-2. Una determinación rigurosa y sistemática de si el título del virus en los fómites fecales puede exceder la dosis mínima de infección es esencial para cuantificar con precisión el verdadero riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 por vía fecal-oral.

Este trabajo profundizó la comprensión de las manifestaciones gastrointestinales de COVID-19 y sugiere una posible relación entre las infecciones intestinales y la gravedad de la enfermedad. Es importante para comprender la patogenicidad y el mecanismo de transmisión del virus y desarrollar estrategias científicas de prevención y control.