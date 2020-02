Investigadores proponen un nuevo sistema de clasificación de enfermedades para la obesidad

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores han propuesto un nuevo sistema de clasificación de enfermedades "científicamente correcto" y "medicamente accionable" para la obesidad, según han publicado en un artículo en 'Obesity'.

El sistema de clasificación de enfermedades propuesto está basado en el concepto de Enfermedad Crónica Basada en la Adiposidad (ABCD), un término diagnóstico que busca reflejar la fisiopatología y el impacto clínico de la obsesidad como enfermedad crónica.

Tanto la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE) como la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO) han adoptado el concepto de ABCD.

En este sentido, para elaborar este sistema se han tenido en cuenta cuatro factores: la fisiopatología, la clasificación del índice de masa corporal (IMC), las complicaciones y la gravedad de la complicación.

"La codificación refleja 'lo que estamos tratando' y 'por qué lo estamos tratando', y, con suerte, proporcionará ímpetu para un mayor acceso de los pacientes a tratamientos basados en evidencia", ha explicado el autor principal del estudio, el profesor en el Departamento de Ciencias de la Nutrición y Director del Centro de Investigación de Diabetes de la Universidad de Alabama en Birmingham, W. Timothy Garvey.

MÁS ALLÁ DE LA MÉTRICA DEL IMC

Actualmente, el diagnóstico de obesidad se basa únicamente en el IMC, un dato que no sirve para indicar el impacto del exceso de adiposidad en la salud de una persona. En la Clasificación Internacional de Enfermedades (DCI), el código para la obesidad lo define como "obesidad debido al exceso de calorías", que según los expertos no es médicamente significativo y no refleja realmente la patogénesis de la obesidad.

El IMC y otras métricas simples de obesidad no reflejan con precisión la complejidad de la enfermedad o las circunstancias de los pacientes, y según Garvey estas deficiencias contribuyen a la falta de acceso de los pacientes a las terapias "basadas en la evidencia" y la consideración de la obesidad como una enfermedad crónica.

"Es hora de que la obesidad entre en la era de la medicina de precisión, con nuevos sistemas de clasificación basados ??en puntos finales funcionalmente establecidos", ha defendido la autora del artículo de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad sobre ABCD, Gema Frühbeck.

"Esta estructura de codificación ICD propuesta respalda los esfuerzos clínicos de personalizar los diagnósticos individuales con más precisión y matiz, lo que beneficiará a los planes terapéuticos personalizados para pacientes con obesidad", ha declarado el presidente de la Red Estatal de Enfermedades de Nutrición y Obesidad de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, Karl Nadolsky.

Por su parte, el profesor de epidemiología y prevención en la Escuela de Medicina de Wake Forest y codirector del Centro de Control de Peso en Wake Forest Baptist Health de Carolina del Norte, Jamy Ard, ha defendido que este marco proporciona una forma bien organizada para ayudar a profesionales a conceptualizar la obesidad "más allá de un marco erróneo de que este paciente come demasiado y no es lo suficientemente activo".

"Este enfoque más avanzado requerirá una cantidad significativa de educación y alcance para cambiar los comportamientos de los proveedores. Sin embargo, si este tipo de sistema de codificación se vincula con un mejor reembolso, a lo que aspiran los autores, podría ayudar a impulsar una adopción e implementación más amplia", ha concluido.