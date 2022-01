Investigadores mejoran la eficacia de la terapia de un tipo de anemia en un ensayo

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) ha participado en un ensayo clínico en fase 3 que señala que la adición del fármaco 'Eltrombopag' al tratamiento estándar con inmunosupresores de la anemia aplásica autoinmune "mejora significativamente la eficacia" del tratamiento.

La revista 'The New England Journal of Medicine' ha publicado los resultados del estudio sobre esta afectación que tiene lugar cuando no se producen suficientes células sanguíneas en la médula ósea, informa el Idibell en un comunicado este lunes.

En concreto, los resultados del estudio muestran que la combinación de fármacos aumenta el porcentaje de pacientes que responden a la terapia, pasando del 41% con sólo inmunosupresores al 68% al añadir 'Eltrombopag'.

La anemia aplásica autoinmune produce fatiga, susceptibilidad frente a las infecciones, e incluso puede ser la causa de sangrados descontrolados.

Según los investigadores, son "muchos" los factores causantes de este tipo de anemia: tratamientos con quimioterapia, exposición a sustancias tóxicas e infecciones víricas, entre otros; pero el más común son los trastornos autoinmunitarios que impiden la correcta función de la médula ósea.

El tratamiento con inmunosupresores es la terapia estándar para hacer frente a la anemia aplásica, al reducir el ataque del sistema inmunitario a la misma médula ósea, pero la eficacia de estos fármacos para reducir la anemia es "limitada" y entre el 10 y el 15% de los casos pueden ser la causa de algún tipo de cáncer mieloide.

La combinación de fármacos también mejora el tiempo de respuesta al tratamiento, pasando de casi nueve meses a tres y, según han destacado los autores, "todo sin mostrar efectos secundarios adicionales".