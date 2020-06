Investigadores de HM CIOCC forman parte de un ensayo clínico en pacientes con hepatocarcinoma avanzado

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC han participado en un ensayo clínico, con pacientes con hepatocarcinoma avanzado no resecable quirúrgicamente, que señala que la combinación de 'Atezolizumab' y 'Bevacizumab' demuestran una mejoría sustancial de la supervivencia de los pacientes con este proceso oncológico.

Los resultados del estudio, recientemente publicado 'The New England Journal of Medicine' (NEJM), en fase III multicéntrico e internacional, denominado IMBRAVE 150, podría llevar a pensar en un "nuevo estándar de tratamiento en primera línea a nivel mundial para los pacientes con esta patología."

En HM CIOCC se han tratado el mayor número de pacientes reclutados dentro de este estudio en España, consistente en la combinación de dos fármacos, la inmunoterapia atezolizumab y el agente antioangiogénico bevacizumab frente al tratamiento estándar previo y cuya principal conclusión es una mejoría sustancial de la supervivencia de los pacientes tratados en el brazo experimental.

Los investigadores de la Unidad de Tumores Digestivos de HM CIOCC, que dirige el doctor Antonio Cubillo, jefe de Servicio de Oncología Médica y director del centro, han sido parte muy activa en el desarrollo del tratamiento que va a cambiar la práctica clínica a nivel internacional es lo próximos meses.

"Es la primera vez que en 10 años, con esta combinación de atezolizumab y bevacizumab, conseguimos mejorar el pronóstico de los pacientes con hepatocarcinoma avanzado", comenta Cubillo. En ese sentido, el resultado del ensayo, en el que han participado 336 pacientes en todo el mundo, ha arrojado un beneficio en supervivencia global a los 12 meses del 67,2% con atezolizumab y bevacizumab frente al 54,6% con sorafenib (anterior tratamiento estándar), mejorando también la supervivencia libre de progresión de los 4,3 meses a los 6,8 meses con la nueva combinación.

Tras los beneficios constatados en el ensayo clínico IMBRAVE 150 y publicados en NEJM se ha presentado una actualización de los resultados, con mayor seguimiento, en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO), y próximamente se hará lo mismo en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). En paralelo ya se han iniciado los trámites oportunos para conseguir la autorización de las agencias americana (FDA) y europea (EMA) de la combinación de Atezolizumab y Bevacizumab en primera línea de tratamiento para los pacientes con hepatocarcinoma avanzado.

En España, junto a HM CIOCC también han participado en este ensayo otros centros como el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Clínico San Carlos en Madrid, el Hospital Universitari Vall d'Hebrón de Barcelona y Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.