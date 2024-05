Investigadores evalúan la adherencia de los pacientes al tratamiento erradicador de 'helicobacter pylori'

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio del European Registry on Helicobacter pylori Management (Hp-EuReg) ha desvelado que el cumplimiento del tratamiento contra el 'helicobacter pylori' es el factor más estrechamente relacionado con el éxito erradicador. Además, ha destacado la importancia de la relación médico-paciente, así como la explicación detallada de la prescripción, de los posibles efectos adversos que puedan aparecer y de la importancia que tiene la erradicación del 'H. pylori'.

El trabajo, titulado 'Role of compliance in Helicobacter pylori eradication treatment: results of the European Registry on H. pylori Management (Hp-EuReg)', ha sido liderado por José M. Huguet, gastroenterólogo del Hospital General Universitario de Valencia, junto con los investigadores del CIBEREHD Javier P. Gisbert y Olga P. Nyssen, investigador principal y directora científica del Hp-EuReg, respectivamente, pertenecientes al Instituto de Investigación Sanitaria Princesa (IIS-Princesa) del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

Además, el estudio publicado en 'United European Gastroenterology Journal' ha contado con la participación de muy diversas instituciones de toda la geografía europea, incluyendo una gran variedad de pacientes..

'H. pylor'i infecta a más de la mitad de la población mundial, siendo la causa más frecuente de gastritis, úlcera péptica y cáncer gástrico. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la adherencia de los pacientes al tratamiento erradicador de 'H. pylori', así como los factores asociados al cumplimiento terapéutico y su impacto en la efectividad de dichos tratamientos. Se extrajeron los datos del 'Registro europeo sobre el manejo de la infección por Helicobacter pylori' (Hp-EuReg), un proyecto multicéntrico europeo y prospectivo de la práctica clínica de los gastroenterólogos.

Se incluyeron 38.732 pacientes registrados entre 2013 y septiembre 2021, procedentes de distintos países europeos, siendo de primera línea de tratamiento el 80 por ciento de ellos. Se observó que únicamente el 1,7 por ciento de los pacientes analizados no completaron el tratamiento pautado, principalmente debido a los siguientes factores: el uso de tratamientos de rescate en comparación con los tratamientos de primera línea, haber presentado al menos un efecto adverso frente a no haber sufrido ninguno, el uso de tratamientos farmacológicos en pacientes alérgicos a la penicilina en comparación con los no alérgicos, que la indicación del tratamiento fuese la dispepsia no investigada frente a cualquier otra indicación, y el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones previo al tratamiento erradicador.

Por otro lado, se observó que el cumplimiento era mayor al utilizar dosis bajas (20 mg de omeprazol equivalente dos veces al día) de inhibidores de la bomba de protones (en comparación con las dosis estándar y altas, 40 mg y 80 mg de omeprazol equivalente dos veces al día, respectivamente), pautando tratamientos de 7 días (frente a los de 10 y 14 días), y evitando la toma de probióticos.

La efectividad global de los tratamientos varió significativamente entre cumplidores y no cumplidores, siendo en estos últimos sistemáticamente subóptima, no superando el 60 por ciento de curación en ningún caso. Así, en pacientes cumplidores de 1ª y 2ª línea de tratamiento se alcanzaron tasas de erradicación del 89 y 82 por ciento, respectivamente; estas tasas fueron claramente superiores a las observadas en los no cumplidores, del 58 y 60 por ciento, respectivamente.