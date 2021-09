Investigadores estudian las nitronas, una nueva familia de moléculas con gran potencial para tratar la hipoacusia

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La U761 CIBERER que lidera Isabel Varela Nieto en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM) y el Laboratorio de Química Médica del Instituto de Química Orgánica General del CSIC liderado por José Luis Marco Contelles han publicado un trabajo en el que revisan las propiedades de las nitronas y se pone de manifiesto su enorme potencial para el tratamiento de la pérdida auditiva.

Las nitronas constituyen una familia de pequeñas moléculas con una gran capacidad para atrapar radicales libres y reducir el estrés oxidativo, y han demostrado un poderoso efecto neuroprotector en modelos de isquemia cerebral en roedores.

El estrés oxidativo es también un mecanismo crítico en la fisiopatología de la pérdida auditiva, tanto de origen genético como secundaria por exposición a ruido, la ototoxicidad de ciertos fármacos o el envejecimiento.

Estos dos grupos de investigación, que han publicado en 'Frontiers in Cellular Neuroscience', colaboran estrechamente en el desarrollo de nuevas nitronas y en su evaluación preclínica en modelos 'in vitro' e 'in vivo' de daño auditivo, con el objetivo de seleccionar y caracterizar aquellas con mejor perfil terapéutico.

Los estudios realizados se enmarcan en el trabajo de I+D+i "NITROPROHEAR _ Prueba de concepto para determinar el efecto de la Colesteronitrona F2 en el tratamiento de la Presbiacusia" cofinanciado por la Fundación General CSIC (FGCSIC) como parte del proyecto europeo Programa para una Sociedad Longeva del Programa de Cooperación Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).