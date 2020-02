Investigadores españoles participan en estudio que propone estrategias para mejorar el acceso a fármacos contra cáncer

Publicado 20/02/2020 18:20:46 CET

Javier Cortés, director del programa de cáncer de mama del IOB Institute of Oncology en Madrid y Barcelona, y el doctor Javier Román, director médico asistencial de IOB Madrid en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, han participado en un estudio que propone diferentes estrategias para mejorar el acceso a los fármacos oncológicos. En concreto, recomiendan, entre otras cosas, hacer estudios clínicos basados en la eficiencia y no solo en la eficacia.

El artículo científico, en el que también han colaborado los doctores Josep Tabernero, director médico de IOB Barcelona, y José Manuel Pérez, director de la Unidad de Ensayos Clínicos y de miembro de la Unidad de cáncer de mama de IOB Barcelona, sugiere diversas medidas, algunas de las cuales "pueden ponerse en marcha de inmediato" para paliar esta situación.

Así, los autores exponen que todos los países deberían revisar su política de regulación de precios y realizar cambios si es necesario, pero sin olvidar el papel que las grandes farmacéuticas pueden jugar a la hora de hacer los precios de sus medicamentos más justos y más transparentes.

El trabajo analiza varios factores que impiden el acceso a los medicamentos contra el cáncer, con atención particular a los medicamentos esenciales contra esta enfermedad. "Incluso cuando un medicamento esencial está incluido en una lista nacional pueden darse diversas circunstancias que afecten a su empleo y a la eficacia del tratamiento como prescripción o empleo inadecuados; falta de infraestructuras para facilitar el acceso a la terapia en candidatos adecuados y ausencia de garantías en cuanto a la calidad de la atención", aseguran.

Así, en su trabajo, publicado en la revista 'A Cancer Journal for Clinicians', detallan que solo en el 10 por ciento de los países incluidos en el estudio estaban disponibles todos los medicamentos esenciales contra el cáncer en 2013, y solo en el 37 por ciento lo estaban un mínimo de 20 de esos medicamentos.

Como medidas de solución, los investigadores abogan por la planificación optimizada de las terapias contra el cáncer para mejorar el acceso, reducir los costes y efectos adversos; más biomarcadores, con mayor precisión para la identificación de los candidatos que pueden beneficiarse de los medicamentos; mejoras en la eficacia de diversos servicios 'aliados' de la Oncología como laboratorios, técnicas de imagen, cirugía y radioterapia así como inversión en tecnología y en la formación del personal sanitario.

Si no se toman medidas para corregir la situación, prosiguen los autores del artículo, "las disparidades en el acceso a los tratamientos y la atención de calidad a personas con cáncer impedirán que se cumplan los Objetivos de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en materia de muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en 2030 y seguirán falleciendo personas cuyo cáncer es tratable". "El verdadero medicamento de éxito no es solo el que es seguro y eficaz, sino también accesible y utilizado de forma apropiada por todos los que lo necesitan", insisten.

EL PRECIO, FACTOR DETERMINANTE EN LA FALTA DE ACCESO

Los precios es otro de los aspectos tratados en el estudio. Los profesionales de IOB exponen que 96.000 millones de dólares (89.000 millones de euros) en 2013 y 133.000 millones de dólares (123.000 millones de euros) en 2017 es la factura global de los medicamentos contra el cáncer, un crecimiento que "es muy superior al aumento de los casos".

"Incluso, la diferencia entre precios llega a ser del 92 por ciento entre unos países europeos y otros y no guardan correlación con la situación económica de los mismos. Asimismo, las importaciones paralelas a países donde los precios son más elevados crean problemas de suministro en países donde son más baratos", argumentan.

Por otra parte, señalan que las limitaciones en el acceso al diagnóstico a tiempo, a un precio asequible y a un tratamiento eficaz en un marco de atención sanitaria de máxima calidad son algunos de los factores que explican las disparidades en la supervivencia al cáncer en diferentes países o en diferentes áreas geográficas de un mismo país.

A modo de ejemplo, recuerdan que la supervivencia a cinco años en cáncer de mama es del 90 por ciento en Estados Unidos, frente al 40 por ciento en Sudáfrica, y la supervivencia a cinco años en cáncer de pulmón es del 33 por ciento en Japón, pero apenas del 4 por ciento en India.

Otro aspecto que se denuncia en el artículo es la ausencia de registros rigurosos de casos de cáncer que alcanza al 85 por ciento de la población mundial. Por último y como medidas a largo plazo, los profesionales del IOB sugieren la creación de una agencia reguladora mundial, así como un organismo internacional para controlar los precios con la colaboración de sistemas sanitarios y fabricantes y la armonización de la regulación legal, ética y financiera de los ensayos clínicos, ya que el plazo medio de aprobación en Estados Unidos es de 12,9 meses y en Europa de 28,4 meses.