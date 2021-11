Investigadores españoles participan en un estudio internacional que avanza en el conocimiento de la diálisis peritoneal

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación internacional, con la colaboración de un grupo de nefrólogos españoles, permitirá avanzar en el conocimiento de la diálisis peritoneal, al localizar un gen que codifica los canales de agua, observándose que aquellos pacientes con un determinado genotipo tienen una peor capacidad de eliminar agua y por ello se asocia con un mayor riesgo de mortalidad y de que la técnica de diálisis peritoneal falle.

Los resultados han sido publicados en 'New England Journal of Medicine'. María Auxiliadora Bajo Rubio y el doctor Rafael Selgas Gutiérrez, del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario La Paz, han liderado el grupo español que incluye investigadores de 13 hospitales de 4 CCAA.

Afortunadamente, este genotipo sólo afecta al 14% de los pacientes y se ha descubierto que estos efectos negativos pueden aminorarse si se utiliza una solución de diálisis que está disponible para su utilización en España.

Para la doctora María Auxiliadora Bajo Rubio, esta investigación ha alcanzado "logros muy relevantes para avanzar en el conocimiento de la diálisis peritoneal y permitir que esta técnica la puedan utilizar más pacientes en el futuro. Además posibilita llevar a cabo una diálisis mucho más personalizada y mejorar el tratamiento de los pacientes".

Bajo Rubio añade que "es un orgullo participar en este estudio multicéntrico que ha conseguido resultados muy importantes y útiles para avanzar en el conocimiento de la enfermedad renal crónica y su tratamiento, y que ha sido publicado en una de las revistas científicas con mayor impacto internacional, como es 'The New England Journal of Medicine'".

Este logro permite que la investigación en Nefrología continúe avanzando, destacando la gran labor que se realiza en España para favorecer y mejorar el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica.

Desde la Sociedad Madrileña de Nefrología, la SOMANE, su presidenta, la doctora María Marqués Vidas, transmite un mensaje de orgullo ante "el excelente trabajo realizado por este grupo de nefrólogos de nuestra Comunidad Autónoma y del reconocimiento al mismo en forma de publicación en una de las revistas de más alto impacto en el mundo, como es el New England Journal of Medicine".

Los riñones cumplen una función vital en nuestra vida, ayudan a eliminar los productos de desecho y el exceso de líquido, manteniendo en equilibrio la cantidad de sales minerales y agua en nuestro cuerpo. Algunas enfermedades como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial pueden dañar el riñón y derivar en una enfermedad renal crónica.

Un problema que afecta en España a más de 4 millones de personas y, de ellas, cerca de 65.000 requieren tratamiento con diálisis o el trasplante renal para continuar viviendo. La diálisis peritoneal es una modalidad de diálisis que se realiza en casa, sin tener que acudir continuamente al hospital.

Esta técnica utiliza la membrana peritoneal del propio paciente para eliminar los desechos del organismo, las toxinas y el exceso de agua gracias a un proceso de intercambio entre su sangre y una solución de diálisis. En España más de 3.000 personas la utilizan.