Investigadores encuentran una proteína en plátanos que podría proteger contra múltiples cepas de la gripe

Publicado 22/01/2020 17:11:33 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) han demostrado, en un estudio con ratones, que un compuesto modelado en una proteína que se puede encontrar en los plátanos, una proteína llamada H84T, protege de forma segura contra múltiples cepas del virus de la gripe.

"La gripe es un problema enorme, ya que el virus enferma o mata a millones de personas cada año", recuerda David Markovitz, el autor principal del trabajo, que se ha publicado en la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

En sus experimentos, más del 80 por ciento de los ratones expuestos a una forma de gripe que es típicamente mortal fueron capaces de sobrevivir a la enfermedad después de recibir una inyección de la proteína, incluso hasta 72 horas después de la exposición.

El equipo también proporciona evidencia preliminar de que el compuesto es seguro. Una desventaja de la lectina del plátano, que puede causar inflamación al activar inapropiadamente el sistema inmunológico, no estaba presente en los ratones a los que se les administró H84T. Además, debido a que el H84T es una proteína, existía la preocupación de que el cuerpo la reconociera como extraña y desarrollara anticuerpos contra ella, neutralizándola o causando daño. El equipo encontró que aunque los ratones sí desarrollaron anticuerpos contra el H84T, no parecían estar afectados adversamente por ellos.

El compuesto funciona porque se dirige a un azúcar llamado manosa, que está presente en el exterior de ciertos virus pero no en la mayoría de las células sanas. "Pudimos demostrar que H84T bloquea la capacidad del virus de la gripe para fusionarse con estructuras denominadas endosomas en la célula humana, un paso clave en la infección", aseguran los científicos. Al hacerlo, se ha impedido su capacidad de replicarse y causar estragos.