Investigadores descubren un complejo proteico que favorece el crecimiento del cáncer

La mayoría de las células de cáncer de páncreas tienen mutaciones en el gen KRAS que permiten un crecimiento no regulado. En esta imagen, la versión mutante y cancerígena de la proteína KRAS se tiñe de rojo en las células de cáncer de páncreas. - DEREK CHENG/TUVESON LAB/CSHL, 2021

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Geisinger Health System (Estados Unidos) ha utilizado pequeñas moléculas conocidas como péptidos para interrumpir un complejo de dos proteínas, RBM39 y MLL1, que se encuentra en las células del cáncer de mama pero no en las células normales. Su hallazgo, publicado en la revista 'Cell Reports', podría suponer un nuevo tratamiento potencial para el cáncer de mama.

El equipo de investigación descubrió que la interacción anormal entre RBM39 y MLL1 es necesaria para que las células del cáncer de mama se multipliquen y sobrevivan. El equipo desarrolló péptidos no tóxicos que impiden que estas proteínas interactúen en las células del cáncer de mama, interrumpiendo su crecimiento y supervivencia.

"Dado que estas proteínas no interactúan en las células normales, los péptidos que hemos desarrollado no son perjudiciales para ellas. Esto es prometedor para un futuro tratamiento no tóxico del cáncer", afirma la doctora Anne M. Moon, profesora del Departamento de Genómica Molecular y Funcional de Geisinger Health System y autora principal del estudio.

En cualquier caso, la investigadora puntualiza que se necesitan más pruebas de laboratorio antes de que el tratamiento pueda probarse en humanos.