Investigadores describen la historia natural del Alzheimer en personas con síndrome de Down

Han colaborado Hospital de Sant Pau, Fundació Síndrome de Down, Fundació La Caixa y Cambridge

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Hospital Sant Pau de Barcelona y la Fundació Catalana Síndrome de Down han descrito en un estudio "por primera vez" la historia natural de la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, con lo que se aborda cómo evoluciona la enfermedad de forma natural, ya que conocer la larga fase preclínica es el primer paso para futuras terapias.

La revista 'The Lancet' ha publicado el artículo 'Clinical and biomarker changes of Alzheimer's disease in adults with Down síndrome: a cross-sectional study', según un comunicado de los impulsores del trabajo.

Son las conclusiones del estudio liderado por la Unidad Alzheimer Down del Sant Pau y la Fundació Síndrome de Down, junto a investigadores de la Universidad de Cambridge y apoyo de la Fundación La Caixa, que ha destinado 923.000 euros en los tres años de investigación.

La esperanza de vida de personas con síndrome de Down ha aumentado exponencialmente las últimas décadas, y eso ha revelado un altísimo riesgo de que desarrollen Alzheimer: el inicio de la enfermedad se suele manifestar al principio de la cincuentena, y el riesgo acumulado de sufrir Alzheimer a los 60 años es superior al 90%.

Entender el patrón de cambios en los biomarcadores ayuda a diseñar ensayos clínicos en el síndrome de Down, para prevenir o moderar la progresión del Alzheimer; y los biomarcadores ahora descritos podrían ayudar a seleccionar las dianas terapéuticas y a monitorizar la progresión de la enfermedad o la respuesta a un potencial tratamiento.

RESULTADOS

Se han analizado biomarcadores bioquímicos, de neuroimagen y cognitivos de 388 participantes con síndrome de Down y 242 individuos de control sanos.

Los investigadores han insistido en incluir la participación de la población con síndrome de Down en ensayos clínicos porque "la enfermedad de Alzheimer podría ser más fácil de curar que en la población general".

Este estudio muestra que los tipos y la temporalidad de los cambios de la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down son los mismos que los que se producen en la población general.

Los resultados apoyan el concepto de síndrome de Down como una forma genéticamente determinada de la enfermedad de Alzheimer, y los cambios que produce se expanden durante más de 20 años.

También muestran que la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down es "cualitativamente igual" que en la población general.

Sin embargo, el daño cerebral empieza años antes de lo que se creía, por lo que el estudio sugiere "la necesidad de intervenciones más precoces".