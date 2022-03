Investigadores desarrollan un nuevo método para reforzar la parte creativa de las personas

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio (EE.UU) han desarrollado un nuevo método para entrenar a las personas para que sean creativas, sobre el que aseguran que es un sistema más efectivo que aquellas técnicas que buscan motivar la innovación.

El estudio, que ha sido publicado en 'Annals of the New York Academy of Sciences', se basa en la teoría narrativa, aquella que ayuda a los niños pequeños y a los artistas, con el objetivo de inventar historias, cambiando de perspectiva y generando acciones inesperadas.

"Nosotros, como sociedad, subestimamos radicalmente la creatividad de los niños y muchos otros porque estamos obsesionados con la idea de que algunas personas son más creativas que otras. Pero al realidad es que simplemente no estamos entrenando la creatividad de la manera correcta", ha comentado el autor principal Angus Fletcher.

Este investigador ha contado con la ayuda de Mike Benveniste y ambos han utilizado este método con los miembros de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos. El novedoso método utiliza muchas de las técnicas que utilizan los escritores para crear historias. Una es desarrollar nuevos mundos en tu mente.

Otra de las técnicas que empleo el modelo es el cambio de perspectiva, basado en pedir a una persona que responda a un problema pensando como otro miembro del equipo. "El objetivo es abrirse a imaginar posibilidades radicalmente diferentes", ha asegurado Fletcher.

El enfoque narrativo de la creatividad puede ayudar a las personas a desbloquear la creatividad que pueden haber dejado de usar a medida que avanzaban en la escuela, apuntan los investigadores, quienes ahora se han centrado en comenzar una evaluación más formal, mediante ensayos controlados aleatorios del plan de estudios de creatividad en más de 60 comandantes del Ejército de Estados Unidos.