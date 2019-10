Investigadores capturan por primera vez en vídeo cómo se forman los virus

Actualizado 07/10/2019 18:11:03 CET

Investigadores del Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (Estados Unidos) han capturado por primera vez en vídeo la formación de virus individuales. Esta investigación, publicada en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', proporciona nuevos conocimientos sobre cómo luchar contra los virus.

"La biología estructural ha sido capaz de revelar la estructura de los virus con una resolución asombrosa, hasta en cada átomo de cada proteína. Pero aún no sabíamos cómo se ensambla esa estructura. Nuestra técnica ofrece la primera imagen de cómo se ensamblan los virus y revela la cinética y las vías en detalle cuantitativo", explica el autor principal de este trabajo, Vinothan Manoharan.

Los investigadores se centraron en los virus de ARN monocatenario, el tipo de virus más abundante del planeta. En los humanos, los virus del ARN son responsables, entre otras cosas, de la fiebre del Nilo Occidental, la gastroenteritis, la enfermedad de las manos, los pies y la boca, la poliomielitis y el resfriado común.

Estos virus tienden a ser muy simples. El virus estudiado en esta investigación, que infecta a la bacteria 'E. coli', tiene unos 30 nanómetros de diámetro y tiene una pieza de ARN, con unos 3.600 nucleótidos, y 180 proteínas idénticas. Las proteínas se organizan en hexágonos y pentágonos para formar una estructura similar a una pelota de fútbol alrededor del ARN, llamada cápside.

La forma en que esas proteínas logran formar esa estructura es la cuestión central en el ensamblaje de virus. Hasta ahora, nadie había podido observar cómo se forma el virus en tiempo real porque son muy pequeños y sus interacciones son muy débiles.

Para observar los virus, los investigadores utilizaron una técnica óptica conocida como Microscopía electrónica de barrido (SEM), en la cual la luz dispersada de un objeto crea un punto oscuro en un campo de luz más grande. La técnica no revela la estructura del virus, pero sí su tamaño y cómo cambia con el tiempo.