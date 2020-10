Investigadores asocian diferencias cerebrales de los adolescentes con una mayor circunferencia de la cintura

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las diferencias en la microestructura del núcleo accumbens (NAcc), una región del cerebro que juega un papel importante en el procesamiento de alimentos y otros estímulos de recompensa, predicen aumentos en los indicadores de obesidad en los niños, según un estudio financiado por el Instituto Nacional de Drogas Abuse (NIDA) y otros nueve institutos, todos parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos.

La Investigación, publicada este viernes en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', se basa en datos del estudio Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), que sigue a casi 12.000 niños hasta la edad adulta temprana para evaluar los factores que influyen en el desarrollo cerebral individual y otros resultados de salud.

Los hallazgos de este estudio proporcionan la primera evidencia de las diferencias cerebrales microestructurales relacionadas con la circunferencia de la cintura y el índice de masa corporal (IMC) en los niños. Estas diferencias microestructurales en la densidad celular podrían ser indicativas de procesos inflamatorios desencadenados por una dieta rica en alimentos ricos en grasas.

"Sabemos que la obesidad infantil es un factor clave de predicción de la obesidad en adultos y otros resultados de salud deficientes en el futuro. Estos resultados amplían los estudios previos en animales para revelar lo que puede resultar ser un círculo vicioso en el que la inflamación relacionada con la dieta en las regiones estriatales del cerebro promueve más conductas alimentarias poco saludables y aumento de peso", ha señalado Nora D. Volkow, directora de NIDA.

La evidencia de estudios de imágenes en humanos anteriores ha demostrado la relación entre el NAcc y la conducta alimentaria poco saludable en adultos. En este estudio, los investigadores aprovecharon nuevas técnicas de imágenes de resonancia magnética de difusión para examinar la estructura celular de las áreas que comprenden la vía de recompensa estriatal en el cerebro para investigar el aumento de peso desproporcionado en la juventud.

Este estudio incluyó datos de 5.366 participantes del estudio ABCD, de entre 9 y 10 años al inicio del estudio, de los cuales 2.133 regresaron para una visita de seguimiento de un año. La circunferencia media de la cintura de los participantes, utilizada aquí como medida de la grasa corporal, aumentó un promedio de 2,76 centímetros por participante desde la línea de base hasta el seguimiento de un año.

Los investigadores utilizaron una técnica de resonancia magnética no invasiva para mostrar que un supuesto marcador de densidad celular en el NAcc reflejaba diferencias en la circunferencia de la cintura al inicio del estudio y predijo un aumento de la circunferencia de la cintura al año de seguimiento.

Dado que el estudio ABCD es longitudinal, permitirá evaluar si esta asociación se mantiene o cambia en el transcurso del desarrollo adolescente y qué factores pueden influir en esta trayectoria. Los modelos predictivos de aumento de peso en los jóvenes, junto con el conocimiento de los factores que podrían afectar esta trayectoria, beneficiarían la salud pública y el bienestar individual.