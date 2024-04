Una investigadora del CNIC es premiada por un estudio sobre arterosclerosis liderado por Valentín Fuster

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Guiomar Mendieta ha recibido el 2023 William W. Parmley Young Author Achievement Award por el trabajo, 'Factores determinantes de la progresión y regresión de la aterosclerosis subclínica a lo largo de 6 años', que se publicó en el 'Journal of the American College of Cardiology' (JACC) en noviembre de 2023, y que fue liderado por los doctores Valentín Fuster, director general de Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Borja Ibáñez, director científico del CNIC) y cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y miembro del CIBERCV.

El estudio muestra que las personas jóvenes podrían ser más susceptibles al efecto dañino de los factores que favorecen la aterosclerosis. Según la investigación, estas personas son más vulnerables a los efectos perjudiciales que conllevan dos de estos factores: el colesterol y la tensión arterial elevados.

El Premio William W. Parmley, en honor al doctor William W. Parmley, exeditor en jefe de JACC, reconoce trabajos publicados en JACC, cuyos autores principales se encuentran completando su sub-especialización en Cardiología y/o doctorado.

Los trabajos se evalúan en función de la originalidad, metodología, presentación e importancia. El premio elogia no solo al joven investigador sino también al programa en el que está trabajando, PESA-CNIC-SANTANDER.

"William Parmley fue un pionero en innovación entre los investigadores cardiovasculares. Me siento orgulloso de que JACC continúe celebrando su legado al reconocer a investigadores emergentes, así como a sus mentores y programas de investigación institucionales", señala el director General del CNIC y Editor en Jefe de JACC, Valentín Fuster.

El estudio PESA-CNIC-Santander (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis) se inició en el año 2009 y es fruto de la colaboración estrecha entre el CNIC y el Banco de Santander. Más de 4.000 personas voluntarias del Banco Santander en Madrid de edad media y aparentemente sanas participan en un estudio de imagen no invasiva exhaustivo cada tres años de varios territorios arteriales (carótidas, femorales, coronarias y aorta).

Además, se recogen muestras de sangre para realizar estudios avanzados de medicina genómica, proteómica, metabolómica, etc. "El estudio PESA ya ha contribuido de manera muy importante al conocimiento de la enfermedad cardiovascular y está considerado el más avanzado en este campo", señala el doctor Fuster. Con este premio PESA-CNIC-Santander recibe el reconocimiento internacional a su valor.