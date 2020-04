Investigadora asegura que si la vacuna se desarrolla en España llegaría antes a la población

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Margarita del Val, investigadora científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha resaltado que si la vacuna contra el Covid-19 se desarrolla en un centro de investigación en España llegaría antes a la población.

"Cuando las vacunas se desarrollan en otros países, tardan, al menos, dos años en llegar. Aunque lo que se consiguiera en el extranjero fuera mejor, es importante contar con una opción nacional para su uso inmediato", ha comentado durante la tercera Aula Virtual del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPyG).

Durante esta jornada, a la que han asistido más de 40 parlamentarios del Congreso, Senado y varios parlamentos autonómicos, se ha profundizado en el desarrollo y perspectivas de nuevos tratamientos y vacunas frente al SARS-CoV-2, el virus que produce la enfermedad del Covid-19.

Del Val ha señalado que "el CSIC es una de las instituciones investigadoras que más se ha coordinado internamente para enfrentar la Covid-19". En este sentido, señala que el CSIC ha recibido por parte del Gobierno cuatro millones de euros para el desarrollo de vacunas en el Centro Nacional de Biotecnología, y el Instituto de Salud Carlos III ha recibido 26 millones de euros para la puesta en marcha de nuevos proyectos COVID-19, con una vertiente más clínica. Además, añade que el CSIC ha obtenido más de siete millones de euros de donaciones privadas, principalmente de Mapfre y AENA.

Para hallar un tratamiento o vacuna eficaz, Del Val ha incidido en la "importancia de entender si existe un componente genético que provoca una mayor gravedad de este coronavirus en algunas personas jóvenes". Asimismo, destaca que es clave evaluar el porcentaje de la población que ha desarrollado ya inmunidad, para decidir cómo y cuándo retomar la normalidad.

Por su parte, Cristina Rabadán-Diehl, directora asociada de Ensayos Clínicos en Westat y exdirectora de la Oficina de las Americas del US Department of Health and Human Services, ha realizado un resumen de la situación general en la que se encuentra España y los retos de futuro que se presentan.

"En España, hay 22 ensayos clínicos, 6 más que hace dos días, para encontrar un tratamiento contra la COVID-19. La vacuna tardará más tiempo, ya que, para evaluar la generación de inmunidad es importante hacer primero estudios en modelos animales, y luego ensayos clínicos de seguridad y eficacia. No existe suficiente evidencia científica todavía", afirma.

Por otro lado, explica que la mayoría de las iniciativas privadas para la investigación de una vacuna (el 72% del total) provienen de empresas pequeñas, sin experiencia en fabricar a gran escala, "por lo que la colaboración entre distintos agentes del sector va a ser clave para que la vacuna sea una realidad".