El investigador de la UPV Marcos Latorre logra una ERC Starting Grant para desarrollar el corazón bioartificial

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) Marcos Latorre ha obtenido una 'ERC Starting Grant'-la ayuda más prestigiosa del Consejo Europeo de Investigación para jóvenes investigadores- dotada con 1,5 millones para el desarrollo del proyecto G-CYBERHEART (Computationally and experimentallY BioEngineeRing the next generation of Growing HEARTs).

Este proyecto se enmarca dentro de uno de los grandes desafíos de la medicina regenerativa e ingeniería tisular: la creación de corazones bioartificiales para su trasplante clínico, según han explicado fuentes de la institución académica.

La creación de estos corazones, o de sus partes, mediante ingeniería tisular beneficiaría a pacientes de todo el mundo, incluyendo adultos que sufren insuficiencia cardiaca o infarto de miocardio, pero también recién nacidos con defectos cardiacos congénitos.

Así, el objetivo principal de Marcos Latorre dentro de este proyecto será desarrollar, desde los laboratorios del Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería (Ci2B) de la UPV, una nueva generación de ventrículos bioartificiales que sean capaces de adaptarse al crecimiento natural del paciente, evitando problemas de sobrecrecimiento somático.

En ese sentido, explica que recientemente, se han logrado crear ventrículos bioartificiales capaces de generar función cardiaca, si bien no se remodelan, regeneran ni crecen con el tiempo. Esta limitación llevaría a un sobrecrecimiento relativo de las otras partes del corazón y órganos y, finalmente, a "una insuficiencia o fallo cardiaco, invalidando así las principales ventajas de esta potencial solución terapéutica".

Por ello, G-CYBERHEART quiere ir "un paso más allá y avanzar en el desarrollo de esa nueva generación de ventrículos bioartificiales que evite estos problemas". Por supuesto, "éste es sólo uno de otros tantos desafíos científicos y tecnológicos que quedan por superar para conseguir funcionalidad cardiaca completa, de por vida y con efectos secundarios mínimos o nulos. Mi intención con esta Starting Grant es ir abriendo camino", añade.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La estrategia de investigación, radicalmente diferente a todo lo realizado hasta ahora en este campo, se centrará en integrar experimentos in vitro, y simulaciones computacionales in silico, para conseguir describir y predecir cómo estas estructuras vivas se adaptarían, in vivo, a múltiples cambios combinados en condiciones hemodinámicas y electromecánicas.

En la parte experimental del proyecto, el equipo del investigador Latorre bioimprimirá ventrículos de tamaño reducido en 3D usando hidrogeles biológicos (biotintas), incluyendo células madre pluripotentes inducidas (iPSCs), que luego se diferenciarán in situ en diferentes células cardiacas de interés, controlando su maduración y síntesis de nuevo tejido en biorreactores dinámicos adaptados para tal fin.

En la parte computacional del proyecto, y también por primera vez, simularán las diferentes contribuciones de los componentes bioimpresos (biotinta y células) y nuevamente formados (como fibras de colágeno) al crecimiento de la pared ventricular, para así predecir y optimizar su evolución en los bioreactores.

De este modo, destaca que al combinar estas técnicas experimentales y métodos computacionales basados en novedosos modelos teóricos "esperamos potenciar tanto la función cardiaca como el crecimiento de estos ventrículos bioartificiales, lo que tendría un impacto considerable en el campo, allanando el camino para estudios no tan lejanos en animales y, por qué no, ensayos clínicos a más largo plazo en humanos; acelerando, en última instancia, el desarrollo del corazón bioartificial y funcional del futuro".

Marcos Latorre (Albalat de la Ribera, Valencia, 38 años) es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Tras una corta incursión en el sector privado, se doctoró en mecánica computacional de sólidos (en particular, de tejidos blandos como la piel o las paredes arteriales) bajo la dirección de Francisco Javier Montáns en la UPM, introduciéndose así en el campo de la biomecánica.

Latorre se especializó en crecimiento y remodelación de tejido cardiovascular durante su estancia postdoctoral en la Universidad de Yale. En la actualidad, sigue colaborando con grupos de Yale y Stanford en la optimización computacional del diseño de injertos vasculares regenerativos para la reconstrucción externa de corazones de recién nacidos mediante cirugía de Fontan, los cuales se encuentran en fase de ensayo clínico.

G-CYBERHEART arrancará el próximo mes de septiembre y en él trabajará hasta 2027 con su nuevo equipo y laboratorio en el Ci2B. Así, este proyecto del ERC constituye el lanzamiento de su carrera independiente y grupo de investigación en Europa, centrándose a corto plazo en la bioimpresión 3D de estructuras cardiacas y la descripción computacional de su respuesta regenerativa, pero que ampliará a medio y largo plazo, colaborando con otros centros de investigación, empresas y hospitales, "para incorporar muchos otros aspectos de la ingeniería, la biología y las ciencias de la salud que son necesarios para entender y diseñar una estructura tan compleja como es el corazón", concluye Latorre.